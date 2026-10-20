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“Vamos rumbo a Argentina”: senador Ocampo calificó el nuevo presupuesto como “el de la mentira”

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación por 634,9 billones de pesos para 2027, con 57 votos a favor y dos en contra en el Senado, y 112 votos favorables y uno contrario en la Cámara de Representantes.

En Dos Puntos de Caracol Radio, el senador del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, lanzó críticas contra el articulado aprobado, calificándolo como un “presupuesto de quiebra”.

El congresista advirtió que el país va camino a una crisis profunda: “Este presupuesto, ellos han dicho que era el presupuesto de la verdad y resultó siendo el presupuesto de la mentira”.

Según explicó el senador Ocampo, el Gobierno Nacional inicialmente solicitó 155 billones de pesos bajo el argumento de “pagar deudas”, pero disminuyó 8 billones que el Congreso no tiene la facultad de reducir. Añadió que antes de la negociación ya se habían renegociado 19 billones de pesos en bonos.

“Lo que sí es cierto es que los colombianos vamos a pagar gracias al mal negocio que hizo el ministro de la deuda 10.3 billones de pesos adicionales por año”, señaló, comentando que estos recursos se habrían destinado a la construcción de escuelas, centros de salud y carreteras.

Impacto social del nuevo presupuesto

Ocampo alertó sobre una reducción en los recursos destinados a los hogares más vulnerables del país: “De cada 10 hogares que recibían ayuda del gobierno, al próximo año 33.7, casi cuatro hogares, se van a quedar sin financiación”. Sumado a esto está el recorte de un billón de pesos de los subsidios de energía que encarecerá las tarifas en Bogotá, Cali, Santander y la Costa Atlántica.

En la misma línea, Ocampo criticó la desfinanciación de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad para las Víctimas.

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“A las víctimas no les va a tocar el dinero; lo que estamos viendo es un tema muy fuerte”, agregó.

“Acabar con exenciones a los más ricos y encarcelar a quienes evaden el IVA”

Ante este panorama, el senador propuso redireccionar los 19 billones ya financiados hacia la atención de damnificados, el SENA, subsidios y la productividad en el campo. También sugirió regular el cannabis y combatir la evasión fiscal.

“Hay 130 billones de pesos de exenciones tributarias que son impuestos que no pagan los más ricos de este país y 100 billones de pesos en gente que se roba el IVA”, señaló.

Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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