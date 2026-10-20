Danilo Rojas fue elegido presidente de la JEP para el periodo 2026-2028

Este 20 de octubre, la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) eligió al magistrado Danilo Alfonso Rojas Betancourth como nuevo presidente del tribunal para el periodo 2026-2028.

Rojas obtuvo 23 votos y asumirá el cargo el próximo 5 de noviembre, en reemplazo de Alejandro Ramelli. Su llegada se da en medio de la discusión por los recortes presupuestales previstos para 2027.

El nuevo presidente del tribunal de paz es abogado en la Universidad Libre y cuenta con especializaciones en Instituciones Jurídico Políticas y Derecho Público de la Universidad Nacional, y en Derecho Público Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Además, cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

Actualmente, Rojas integra la Sección de Apelación de la JEP, donde firmó la decisión que mantuvo al exparamilitar Salvatore Mancuso dentro de la jurisdicción y, por ello, fue recusado por la Procuraduría junto con otros cuatro magistrados.

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