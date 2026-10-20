Barrio Sarie Bay en San Andrés completa 32 años con inundaciones y fallos judiciales incumplidos

Víctor Henao, comerciante y expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de San Andrés, denunció en entrevista con Dos Puntos, de Caracol Radio, que el problema se remonta a más de 40 años y que hace 32 años se presentó una acción popular para exigir una solución.

Según explicó, el sector afectado es un punto bajo al que llegan aguas de otras calles. Durante las lluvias, el nivel puede alcanzar hasta un metro de altura y el agua ingresa a las viviendas. La situación es especialmente preocupante porque, de acuerdo con el denunciante, las inundaciones no contienen únicamente aguas lluvias, sino que también se mezclan con aguas residuales.

Inundaciones en San Andrés afectan vivienda y colegio

Henao advirtió que las inundaciones afectan dos calles del barrio Sarie Bay, en las que funcionan colegios con estudiantes desde prejardín hasta bachillerato.

“Cuando el agua cubre las vías, el acceso a las instituciones educativas se vuelve difícil; además, el ingreso de aguas contaminadas a las casas puede ocasionar daños en muebles y otros enseres, así como obligar a las familias a abandonar temporalmente sus viviendas” afirmó.

El comerciante señaló que la situación también representa un riesgo para quienes transitan por el sector, especialmente motociclistas y ciclistas, debido a que el agua oculta las alcantarillas y los huecos de la vía.

Según relató, algunos vecinos levantan las tapas de las alcantarillas durante las inundaciones, pero la acumulación de agua dificulta identificar los puntos de riesgo. Recordó que desde hace años se han registrado accidentes, entre ellos caídas de ciclistas y situaciones en las que las motocicletas ingresan con sus llantas a las alcantarillas.

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