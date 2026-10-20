Congreso aprobó el presupuesto de 2027 por $634,9 billones

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2027, por $634,9 billones, después de casi 19 horas de discusión entre el Senado y la Cámara de Representantes.

La decisión se produjo en medio de una extensa jornada legislativa, marcada por las diferencias sobre la distribución de los recursos públicos y por los cuestionamientos al procedimiento seguido durante la plenaria de la Cámara.

El Senado aprobó el proyecto pasadas las 10:45 de la noche, luego de más de 12 horas de discusión. Sin embargo; el trámite en la Cámara se prolongó durante la tarde, la noche y la madrugada, lo que retrasó el cierre de la discusión presupuestal.

Durante la plenaria de la Cámara, el presidente de esa corporación, Nicolás Barguil, citó a los congresistas para continuar el debate a las 12:10 a. m.

Pese a las objeciones planteadas por diferentes congresistas sobre el procedimiento legislativo, la Cámara terminó aprobando el presupuesto y acogió el texto que previamente había avalado el Senado. Con esta decisión, las dos corporaciones dieron su aprobación al proyecto para la vigencia de 2027.

La plenaria incorporó modificaciones en distintas partidas presupuestales y artículos, con cambios relacionados con salud, educación, energía, infraestructura y funcionamiento de entidades públicas.

El presupuesto aprobado asciende a $634,9 billones y define las apropiaciones que tendrá el Estado para atender sus obligaciones durante el próximo año, en un contexto de discusión sobre el déficit fiscal y la necesidad de ajustar las cuentas públicas.

Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pidió a los congresistas revisar el rumbo de las finanzas públicas y advirtió sobre las consecuencias de mantener un nivel de gasto superior a los ingresos del Estado.

El funcionario sostuvo que el presupuesto representa una decisión sobre el manejo de los recursos públicos y la capacidad del Estado para financiar sus obligaciones.

“Este presupuesto no es como cualquier otro. En este presupuesto tenemos que escoger si cambiamos de rumbo o si seguimos en el mismo rumbo”, afirmó.

Gómez advirtió que mantener la trayectoria actual podría llevar al país a una crisis fiscal y dificultar la financiación de las necesidades estatales.

“El mismo rumbo nos llevará al abismo, a una crisis económica profunda y a una incapacidad de poder financiar las necesidades del Estado colombiano”, señaló ante los congresistas.

El ministro también alertó sobre la posibilidad de que el país tenga que adoptar ajustes fiscales bajo presión de los mercados si no corrige sus cuentas públicas.

“Si no corregimos el camino que llevamos, muy seguramente vamos a tener que enfrentar en muy poco tiempo un ajuste que nos será impuesto por los mercados y naturalmente por una situación de crisis de pago”, manifestó.

Según explicó, ese escenario podría comprometer la capacidad del Estado para mantener el gasto público y financiar servicios esenciales.

Para explicar la situación fiscal, el ministro presentó cifras sobre los ingresos y los gastos mensuales del Estado colombiano.

De acuerdo con su exposición, el Gobierno recibe aproximadamente $29 billones al mes y gasta cerca de $40 billones. La diferencia representa un déficit mensual de alrededor de $11 billones.

“La primera de ellas es que ningún hogar, ninguna empresa, ningún país puede vivir indefinidamente cuando sus gastos son superiores a sus ingresos”, afirmó Gómez.

El jefe de la cartera de Hacienda señaló que estas cifras reflejan la magnitud del desequilibrio fiscal acumulado durante los últimos años y defendió la necesidad de tomar decisiones para corregirlo.

La advertencia se produjo en medio de la discusión del presupuesto de 2027 y de las propuestas de ajuste fiscal que prepara el Gobierno para reducir las presiones sobre las finanzas públicas.

¿Qué modificaciones aprobó el Senado?

Entre las proposiciones avaladas al artículo 2 del proyecto se incluyeron recursos adicionales para distintos sectores y entidades del Estado.

El Ministerio de Hacienda obtuvo una adición de $3 billones para salud y otra de $100.000 millones para inversión en educación. También se aprobaron $100.000 millones para inversión del Congreso, distribuidos en partes iguales entre el Senado y la Cámara de Representantes.

Para el Ministerio de Ambiente se destinaron $26.500 millones al programa de esterilización de perros y gatos. Además, se aprobó una adición de $70.000 millones para el gas licuado de petróleo (GLP).

Las modificaciones también contemplan $100.000 millones adicionales para la Registraduría Nacional del Estado Civil y otros $100.000 millones para el Instituto Nacional de Vías (Invías), destinados a la variante de San Gil, en Santander.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, se aprobó trasladar $30.000 millones del componente de inversión al de funcionamiento. Asimismo, se asignaron $7.000 millones al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), provenientes de la Virgilio Barco.

Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la información de las proposiciones señala una reducción de $11.000 millones en el texto discutido, después de que en las comisiones económicas conjuntas se hubiera planteado inicialmente un recorte de $170.000 millones.

Cambios en otros artículos del presupuesto

La plenaria también avaló modificaciones en otros artículos del proyecto.

En el artículo 65 se aprobó una proposición aditiva que permite establecer estructuras de cobertura de riesgos asociados a las operaciones del Ministerio de Hacienda.

Para el artículo 90 se incluyó una disposición relacionada con el uso de los recursos recaudados mediante peajes en la vía correspondiente, con fines como su rehabilitación.

En el artículo 91 se aprobó la eliminación del control de orden público previsto en el texto discutido.

Por su parte, el artículo 92 incorporó una reducción de al menos 3% en los gastos no esenciales de funcionamiento.

Estas modificaciones hicieron parte de los ajustes incorporados durante el debate del Senado y quedaron incluidas en el texto que posteriormente acogió la Cámara de Representantes.

Reducción del servicio de la deuda y recursos para subsidios

El debate presupuestal llegó a su etapa definitiva después de que el Gobierno y los ponentes acordaran reducir en $8,3 billones el servicio de la deuda.

El ajuste buscaba liberar recursos para otras destinaciones presupuestales, en un contexto de discusión sobre la distribución de las apropiaciones entre funcionamiento, inversión y obligaciones financieras.

Otro de los puntos centrales fue la asignación para los subsidios de servicios públicos. De acuerdo con la ponencia discutida, estos recursos tendrían una reducción del 16% frente al presupuesto de este año. En el texto aprobado por las comisiones económicas el 23 de septiembre, el recorte planteado era del 75%.

La aprobación del mismo texto por parte de Senado y Cámara permitió cerrar el trámite legislativo con una versión unificada del presupuesto para 2027.

Un presupuesto de $634,9 billones para 2027

El proyecto presupuestal contempla apropiaciones por $634,952 billones. De ese total, cerca de $392,6 billones corresponden a funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y aproximadamente $86,96 billones a inversión.

La discusión se desarrolló en medio de las preocupaciones por el déficit fiscal y la necesidad de garantizar recursos para las obligaciones del Estado.

A la discusión presupuestal se suma la preparación de una propuesta de ajuste fiscal, conocida como Ley de Ajuste Fiscal o Ley de Rescate Económico, cuyo objetivo sería recortar $45 billones del presupuesto de 2027 para contener el déficit.

Con la aprobación en las dos cámaras, el Congreso concluyó la discusión legislativa del presupuesto para el próximo año. El debate dejó en evidencia las diferencias sobre el manejo de las finanzas públicas, la distribución del gasto y las medidas que deberá adoptar el Gobierno para atender las presiones fiscales.

¿Cuánto es el Presupuesto General de la Nación de 2027?

El Presupuesto General de la Nación de 2027 asciende a $634,9 billones y fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes después de más de 17 horas de debate en el Congreso.

¿Cómo se aprobó el Presupuesto de 2027 en la Cámara?

La Cámara de Representantes aprobó el presupuesto después de una discusión que se prolongó durante la tarde y la noche. Pasada la medianoche, se convocó a continuar la plenaria a las 12:10 a. m. y, pese a los cuestionamientos sobre posibles vicios de trámite, la corporación terminó acogiendo el texto aprobado por el Senado.

¿Qué dijo el ministro de Hacienda sobre el déficit fiscal de Colombia?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que el Estado recibe cerca de $29 billones mensuales y gasta alrededor de $40 billones, lo que representa un déficit aproximado de $11 billones al mes. Advirtió que mantener esa diferencia podría llevar al país a una crisis fiscal.

¿Qué cambios se aprobaron en el Presupuesto de 2027?

Entre los cambios aprobados se encuentran $3 billones adicionales para salud, $100.000 millones para inversión en educación, $70.000 millones para el gas licuado de petróleo y $100.000 millones para la variante de San Gil, además de ajustes en otros artículos y una reducción de al menos 3% en gastos no esenciales de funcionamiento.