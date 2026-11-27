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“Creemos en la profesionalización de los creadores de contenido”: Juan Pablo Cardona

En los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, Juan Pablo Cardona, empresario y representante de CREACODI, la Federación de Creadores de Contenido, habló sobre los retos que han enfrentado al impulsar una iniciativa que reconozca a los creadores de contenido y que plasme las bases jurídicas para este gremio.

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¿Es posible formalizar a los creadores de contenido?

Para Cardona, formalizar a los creadores de contenido es un proceso en el que lleva ya casi cuatro años; es un proceso de tiempo y más aún en el escenario legislativo de Colombia.

Sin embargo, Cardona señaló que desde CREACODI “tenemos más de 44 mil creadores agremiados, hemos venido dando esa lucha porque creemos en la profesionalización de los creadores de contenido”.

Desde el gremio de creadores de contenido, que vienen organizándose desde hace ya 10 años, propusieron “un proyecto de ley en donde se busca regular, y más que regular es dar bases claras de las reglas del juego, tanto en derechos como en deberes”.

Uno de los propósitos del proyecto de ley es que la creación de contenido sea reconocida como un oficio, ya que tiene muchas barreras financieras y administrativas.

¿Cómo hacen las marcas para saber sobre los números y métricas de los creadores?

Cardona explica que las marcas llaman a los creadores pidiéndoles pautas porque conocen el tipo de comunidad que tiene el creador, y esto es posible, ya que existen ciertas métricas de los creadores que son públicas.

“Hoy en día existen herramientas que, llamémoslo, te escanean públicamente tu información y logran ver la interacción”, explica Cardona, y es por eso que muchas marcas ya tienen conocimiento previo de cuál es el público de cada creador y de esa forma pueden pedir pautas.

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¿Dentro del proyecto de ley hay algo que regule el tipo de contenido que los creadores pueden publicar?

El empresario explica que la libertad de expresión juega un papel muy importante en el tema de la regulación: “Eso tiene una línea muy delgadita que es la libre expresión (...) No se pueden censurar ciertos temas o cosas, pero sí deben haber unos parámetros que están contemplados dentro del proyecto de ley”.

Además, Cardona explicó que la Corte se pronunció sobre situaciones donde los creadores de contenido sacan videos sin el consentimiento de alguna persona.

Adicionalmente, señala que sí hay apartados del proyecto dedicados a la autorregulación, donde se busca que el mismo gremio genere mecanismos.

“Esa libertad de expresión no te da tampoco el derecho a decir lo que sea y vulnerar los derechos del otro, que es lo que pasa mucho porque lo toman a la ligera y lo toman a la ligera” declaró.

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¿Qué pasa con la regulación de contenido en temas importantes como la salud, el ámbito jurídico?

China es un país que empezó a regular a los creadores de contenido sobre los temas de los que podían hablar y de cuáles no por la formación detrás que estos implican.

Cardona señala que dentro del proyecto de ley “por lo menos el tema de salud y el tema de protección de niños, jóvenes y adolescentes son prioritarios, entonces digamos que ahí sí se está enmarcando”.

Además, Cardona menciona que “la Superintendencia de Industria y Comercio tiene algunas facultades adicionales para hacer esa inspección y, digamos, esa vigilancia”.

Otro objetivo del proyecto de ley es que “cuando es publicidad comercial, política y demás, se pueda también mostrar públicamente que es así, porque es lo importante”.

Finalmente, el empresario menciona cómo el proceso ha sido demorado, cómo han tenido que ir a debate de Cámara, dos debates de Cámara, dos debates de Senado, a Plenaria General y que “el tema legislativo es muy paquidérmico y tiene sus tiempos”.

Sin embargo, espera prosperar con el proyecto porque es algo que representa a miles de personas que se dedican a la creación de contenido como su fuente de ingreso.

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Escuche la entrevista completa aquí:

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