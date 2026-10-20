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¿Cuál es el panorama de subsidios y giros con el nuevo Presupuesto General? Senador Meisel explicó

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, conversó con Dos Puntos de Caracol Radio a propósito de la aprobación en el Congreso del Presupuesto General de la Nación del 2027. Mencionó que, aunque no es el monto soñado por el Gobierno, da un mensaje de tranquilidad al país para afrontar los retos fiscales que tiene Colombia.

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“Este no es el presupuesto soñado ni para el Gobierno ni para nosotros porque hay muchas deudas y compromisos que se comen la parte de inversión. Estamos ante un problema de deuda insostenible, que si seguimos así vamos a la quiebra”, señaló.

Aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no puede “seguir pateando”, como en anteriores administraciones, las finanzas de la Nación y que así aumenten los problemas.

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“Sin duda estamos en dificultades, debemos tener en cuenta que la deuda rompe todos los moldes, así como el déficit fiscal”, afirmó.

Advirtió que, si el Gobierno no toma un camino distinto a los demás, el país puede irse a la quiebra. Además, indicó que la única salida a la crisis fiscal es atraer inversión nacional y extranjera.

El congresista del Centro Democrático le envió un mensaje al Gobierno Nacional y reiteró su intención de “ayudar al país”.

“Se nos vuelve necesario de que nos hagan partícipes de la historia completa: uno de los capítulos es la conversación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), otro es la ley de ajuste fiscal y el último es el Plan Nacional de Desarrollo”, sostuvo.

¿Cómo queda la inversión social con el nuevo Presupuesto 2027?

Meisel comentó que el Gobierno contabilizó de una manera distinta las partidas contables y reveló que tiene guardado cerca de 14 billones de pesos para una contingencia.

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“En el gasto social el Gobierno no tiene pensado incumplir ningún tipo de compromiso. Este va contablemente en el gasto de funcionamiento”, dijo.

De esta manera, explicó que el Presupuesto General de la Nación tiene tres grandes partidas contables:

Gastos de funcionamiento

Servicio a la deuda

Inversión

“Todo lo que es gasto social como giros, subsidios está dentro de los gastos de funcionamiento del Presupuesto. ¿Dónde estamos dolidos? La inversión en este presupuesto solo puede representar el 14.9% del PIB para vías, colegios o programas en las regiones”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: