Devolución del IVA 2026: grupos del Sisbén que reciben el subsidio ¿Cómo saber si es beneficiario?. Imágenes de referencia

Los hogares colombianos en condición de pobreza extrema y pobreza moderada pueden acceder a la Devolución del IVA, este es un programa del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que busca compensar parte del impacto que tiene el impuesto al valor agregado en la economía de las familias con menores ingresos.

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La ayuda hace parte de las transferencias monetarias del Gobierno nacional y está dirigida a hogares seleccionados mediante criterios de focalización socioeconómica. Según la información suministrada sobre el programa, más de 800.000 hogares pueden beneficiarse en cada ciclo de entrega.

¿Qué es la Devolución del IVA?

En el caso de la Devolución del IVA este “es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas – TMNC, que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas IVA en los hogares más pobres del país”.

Cabe recordar que el cuarto ciclo de entregas de este beneficio ya finalizó, por lo que se está pendiente que agenden el quinto ciclo que está programado para el mes de noviembre.

En Caracol Radio le contamos cómo retirarlo y hasta cuándo hay plazo para hacerlo.

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Estos son los grupos del Sisbén que recibirán la Devolución del IVA:

Grupo A: los hogares colombianos que reciban esta ayuda deben estar ubicados en los subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5, así como los hogares indígenas.

los hogares colombianos que reciban esta ayuda deben estar ubicados en los subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5, así como los hogares indígenas. Grupo B: las familias en condición de pobreza moderada que pertenezcan a los subgrupos B1, B2, B3 y B4.

La entrega del dinero de este subsidio en cada ciclo se realizará mediante transferencia bancaria o giro. Quienes pertenezcan a los grupos mencionados anteriormente podrán acercarse a un corresponsal de SuRed o SuperGIROS para reclamar las ayudas económicas.

¿Cómo consultar si es beneficiario de la Devolución del IVA?

Quienes quieran saber si son beneficiarios del programa Devolución del IVA lo pueden hacer consultando los canales oficiales de Prosperidad Social y verificar la información correspondiente a su hogar, para ello debe seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/

Busque la sección de Devolución del IVA y las opciones habilitadas para consultar el estado de los beneficiarios.

y las opciones habilitadas para consultar el estado de los beneficiarios. Revisar si el hogar aparece como beneficiario del ciclo correspondiente y verificar las instrucciones para recibir el dinero.

correspondiente y verificar las instrucciones para recibir el dinero. Si tiene dudas sobre su clasificación o el estado de la transferencia, acudir a la alcaldía municipal o consultar directamente con Prosperidad Social.

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