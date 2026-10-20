Bayern Múnich Vs. Arsenal, partidazo en Champions: Día y hora del próximo juego de Luis Díaz

Luis Díaz celebra uno de sus tres goles con el Bayern Múnich ante el Leipzig. (Photo by Marcel Engelbrecht - firo sportphoto/Getty Images) / Marcel Engelbrecht - firo sportp

Bayern Múnich se enfrenta al Arsenal por la tercera fecha de la fase regular de la Liga de Campeones. El encuentro es uno de los más atractivos de esta jorna en el máximo certamen continental a nivel de clubes.

Bayern viene recuperando su mejor versión, luego de golear 6-1 al Leipzig durante el pasado fin de semana por la Bundesliga. En dicho encuentro, el colombiano Luis Díaz fue la gran figura, liderando la victoria con un triplete y una asistencia.

Sin embargo, su último partido en Champions generó algunas dudas, puesto que terminó empatando 3-3 ante el Viking de Noruega. Lucho anotó el 3-2 en este compromiso; no obstante, el cuadro Bávaro terminó sufriendo una insólita expulsión de Michael Olise, lo que fue determinante para la paridad de los locales.

Día, hora y cómo seguir el juego Bayern Múnich Vs. Arsenal

El partidazo Bayern Múnich Vs. Arsenal se disputará este miércoles 21 de octubre en el Estadio Allianz Arena de Alemania. El encuentro dará inicio a las 2:00PM, hora colombiana y el minuto a minuto podrá seguirse a través de caracol.com.co.

¿Luis Díaz será titular?

Salvo alguna novedad de última hora, el colombiano Luis Díaz será titular en este compromiso con el Bayern Múnich. Lucho sigue siendo un hombre de confianza para el técnico belga Vincent Kompany, quien lo sostuvo en el once titular incluso en los momentos donde era más criticado.

En la temporada pasada, el guajiro no estuvo presente en el Emirates ante el Arsenal, debido a que se encontraba sancionado en Champions. Dicho compromiso terminó con un triunfo de los londinenses 3-1, celebrado en noviembre del 2025.

En lo corrido de la temporada, Díaz ha disputado 10 partidos entre Bundesliga, Liga de Campeones, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, con un saldo de cinco anotaciones y una asistencia.