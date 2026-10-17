Video: Luis Díaz sigue levantando y marca golazo con el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue dando muestras de mejoría con el Bayern Múnich. El extremo guajiro volvió a decir presente en el marcador, para darle la victoria parcial a su equipo en el duelo ante el Leipzig, por la sexta fecha de la Bundesliga.

Muy temprano, a los 12 minutos, Lucho recibió una gran habilitación de Joshua Kimmich para quedar mano a mano con el portero belga Maarten Vandevoordt, controlando, transportando y definiendo cruzado de pierna derecha.

Este es el tercer gol de Lucho en lo corrido de la temporada con el Bayern. El colombiano venía de marcar en el empate 3-3 ante el Viking de Noruega, en juego por la segunda fecha de la Liga de Campeones.

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