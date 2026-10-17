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17 oct 2026 Actualizado 17:42

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Fútbol

Video: Luis Díaz sigue levantando y marca golazo con el Bayern Múnich

El extremo guajiro acumula tres anotaciones con el club Bávaro en la presente temporada.

Luis Díaz festeja su anotación ante el Leipzig. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz festeja su anotación ante el Leipzig. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images) / F. Noever

Luis Díaz festeja su anotación ante el Leipzig. (Photo by F. Noever/FC Bayern via Getty Images)
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Luis Díaz sigue dando muestras de mejoría con el Bayern Múnich. El extremo guajiro volvió a decir presente en el marcador, para darle la victoria parcial a su equipo en el duelo ante el Leipzig, por la sexta fecha de la Bundesliga.

Muy temprano, a los 12 minutos, Lucho recibió una gran habilitación de Joshua Kimmich para quedar mano a mano con el portero belga Maarten Vandevoordt, controlando, transportando y definiendo cruzado de pierna derecha.

Este es el tercer gol de Lucho en lo corrido de la temporada con el Bayern. El colombiano venía de marcar en el empate 3-3 ante el Viking de Noruega, en juego por la segunda fecha de la Liga de Campeones.

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Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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