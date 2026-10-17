Director deportivo del Bayern, sobre Luis Díaz: “Es bonito que se haya premiado con sus tres goles”

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, ha sido uno de los que más confianza le ha dado a Luis Díaz. Él fue uno de los que tuvo un rol clave en el fichaje del extremo guajiro por el club y, en momentos en los que ha estado en mala racha, ha salido a respaldar a su jugador.

Este sábado, tras el triunfo del Bayern 6-1 contra Leipzig, en el que Lucho marcó triplete y dio una asistencia, Eberl salió a la rueda de prensa, pues el técnico Vincent Kompany no pudo hacerlo por temas de salud. El dirigente destacó la labor del colombiano en el encuentro y lo importante que es para la institución, así como resaltó el hecho de haber tenido descanso y no viajar con la Selección Colombia a la última fecha FIFA.

“Creo que a Lucho le ha venido bien este descanso, en el que no ha tenido que viajar para reunirse con su selección y ha podido simplemente recuperarse un poco. La temporada pasada cuajó una temporada excepcional, en la que sumó casi 50 goles y asistencias en total. Así que fue realmente una temporada muy especial”, inició diciendo sobre Díaz cuando le preguntaron.

Eberl continuó detallando la situación de Lucho y reconoció que no volvió de la mejor manera al Bayern luego del Mundial. “Luego vino el Mundial con Colombia, algo que para los colombianos y los sudamericanos sigue siendo, emocionalmente, algo muy especial y luego volvió y quizá no estaba en su mejor momento. Y por eso, esas dos semanas le ha venido muy bien”.

El elogio de Eberl a Luis Díaz

Eberl aseguró que ya había tenido muestras de recuperación en partidos pasados, por lo que su triplete termina siendo un premio. Del mismo modo, explicó que Lucho sabe aprovechar muy bien los espacios que generan sus compañeros.

“Ya había dado muestras de recuperar su forma contra el Augsburgo y contra el Stuttgart, por lo que es aún más bonito que hoy se haya recompensado con estos tres goles. Es un jugador increíblemente importante para nosotros porque, por supuesto, Michael (Olise), con su genialidad por la banda derecha donde con Jo [Kimmich] y Conny [Laimer] juegan siempre en espacios muy reducidos, necesitas tener espacios en otros lados. Hace que haya que buscar huecos en algún sitio, y ese es precisamente el espacio que tiene Lucho, al que siempre se adentra en profundidad. Y luego también marca esos goles. Esto es muy importante, sobre todo de cara al partido del miércoles”, añadió.

Exjugador del Bayern Múnich criticó con dureza a Luis Díaz: “Está fuera de forma”

La gran recuperación de Luis Díaz de cara al gol le da confianza en un momento clave de la temporada, pues entre semana enfrentarán al Arsenal en calidad de local por Champions League y no podrán contar con Michael Olise, quien terminó expulsado contra Viking en Noruega.

Díaz, medio gol por partido en Bayern

Con su triplete ante Leipzig, Lucho cuadró caja en la temporada. Pues alcanzó las 5 anotaciones en 10 partidos jugados en la temporada, luego de un inicio en el que pasó varios juegos sin convertir.

Lucho llegó a 31 goles en 61 partidos jugados para el Bayern Múnich, para un promedio de 0.5081 por partido, además de contar con 20 asistencias.