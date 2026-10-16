Así quedó Deportivo Cali en su grupo de Libertadores Femenina: Empate en su debut ante Libertad

Así quedó el Deportivo Cali en Libertadores Femenina: Empató en el debut ante Libertad de Paraguay // Tomado de 'X' @LibertadoresFEM

El Deportivo Cali femenino enfrentó en la tarde de este viernes al Club Libertad de Paraguay, por el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina. El partido, disputado en el Estadio Banco Guayaquil de Ecuador, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos, terminó empatado a un solo gol.

Resumen del partido

El ‘Azucarero’, vigente campeón de la Liga Colombiana Femenina, empató un partido que se puso difícil desde el minuto 11′, debido a que la portera Maryory Sánchez fue expulsada tras una falta a la delantera Maria Tamay, en su lugar ingresó Andrea Vera y la delantera Melanin Aponzá fue sustituida. A pesar de la jugadora menos, Cali pudo mantener el arco en cero durante en el primer tiempo.

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A la alturas del minuto 70′ del partido, llegaría la apertura del marcador con un gol de Ramona Martínez, la ‘10′ del equipo paraguayo. Aún con el resultado en contra, el Cali siguió atacando hasta el final del partido y encontró un empate agónico con un golazo de fuera del área de la defensora central Yessica Bermeo al minuto 90+3′.

Ya finalizando el partido, en el minuto final del descuento, Cali pegó una pelota en el horizontal y estuvo muy cerca de quedarse con los tres puntos.

Tabla de posiciones

Pos. Equipo Pts PJ 1 Libertad 1 1 2 Cali 1 1 3 Nacional 0 0 4 U. De Chile 0 0

Este fue apenas el primer partido del Deportivo Cali en la Copa Libertadores 2026, con el empate comparte la primera posción con Libertad a falta de jugarse el duelo entre Nacional de Uruguay y la U. de Chile, que jugarán este 16 de octubre a las 7:30 p.m., hora colombiana.

El siguiente juego del Cali será el próximo 19 de octubre a las 3:00 p.m. contra el equipo uruguayo. El cuadro caleño deberá pensar en los tres puntos si pretende clasificar, pues únicamente hay dos cupos a cuartos de final y no clasifica ningún tercero. El último duelo de fase de grupos será contra la U. de Chile el 22 de octubre.

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Equipo colombianos en la Copa

El otro equipo colombiano que está jugando la Libertadores es Independiente Santa Fe, que perdió la final con el Cali. El conjunto capitalino se encuentra en el grupo A con Corinthians, Caracas y Colo Colo. El primer desafio para las ‘Leonas’ será Caracas el 16 de octubre a las 10:00 p.m.