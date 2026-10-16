Greenpeace alerta por desforestación en Amazonía: 77.000 hectáreas de bosque se perdieron en un año

En Dos Puntos de Caracol Radio, Laura Caicedo Valencia, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, advirtió que la deforestación en la Amazonía colombiana continúa amenazando ecosistemas y especies emblemáticas como el jaguar, la nutria gigante y el águila harpía.

Desde Greenpeace piden que se fortalezca la protección efectiva de las áreas naturales y avanzar en la trazabilidad de productos como la carne para evitar que su comercialización esté relacionada con la destrucción de los bosques.

“El 70 % de la deforestación anual del país se concentra en la Amazonía colombiana (...) afecta no solo la biodiversidad, sino también las fuentes hídricas, la agricultura y la calidad de vida de las comunidades”, afirmó.

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La representante de Greenpeace citó cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), según las cuales durante el año pasado se perdieron más de 119.000 hectáreas de bosque en Colombia, de las cuales 77.000 correspondieron a la Amazonía.

La organización también denunció la pérdida de cerca de 9.000 hectáreas en tres parques nacionales naturales: Tinigua, Sierra de la Macarena y Chiribiquete. Caicedo advirtió que, pese a la protección legal de estas áreas, persisten las presiones sobre los ecosistemas, particularmente por la expansión de la frontera agrícola y la ganadería.

“Cuando hablamos de pérdida de bosques, no estamos hablando simplemente de un árbol que cae, sino que estamos hablando de pérdida de hábitats”, explicó.

¿Cuáles son las especies que se encuentran más afectadas por la deforestación?

De acuerdo con Caicedo, desde Greenpeace advierten sobre las consecuencias de la deforestación para tres especies de la Amazonía.

El jaguar, considerado el felino más grande de América, pierde hábitat y conectividad con otros ejemplares, lo que puede afectar su reproducción a largo plazo.

En el caso de la nutria gigante, Caicedo señaló que la degradación de los ríos y sus orillas, junto con la sedimentación, dificulta las condiciones necesarias para establecer sus refugios y mantener sus poblaciones.

La organización también alertó sobre la vulnerabilidad del águila harpía, que necesita árboles de gran tamaño para anidar.

La pérdida de cobertura forestal también afecta a otras especies, como el delfín rosado, y altera los ecosistemas acuáticos de los que dependen numerosas comunidades.

Greenpeace pide reglamentar la ganadería libre de deforestación

Caicedo destacó la aprobación de la ley de ganadería libre de deforestación y señaló que uno de los próximos pasos es reglamentar los productos libres de deforestación, proceso previsto para diciembre de 2026, según lo expuesto en la entrevista.

La vocera pidió a los ministerios de Agricultura y Ambiente establecer un sello transparente que permita a los consumidores conocer el origen de los productos que compran.

“Hoy en Colombia no tenemos la posibilidad de tener trazabilidad, por ejemplo, de la carne”, afirmó. Según Greenpeace, esta falta de información dificulta que los ciudadanos identifiquen si los productos que consumen están relacionados con la deforestación.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: