SuperSalud interviene Hospital de San Andrés: 13 servicios sin prestar y hay problemas financieros

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tras identificar graves deficiencias asistenciales, administrativas y financieras que ponen en peligro la atención de calidad para los pacientes.

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Al menos 13 servicios no se prestaban

La SuperSalud encontró limitaciones en la capacidad de respuesta del hospital, pese a ser una institución de tercer nivel de complejidad.

Por ejemplo, de los 59 servicios habilitados, 13 no estaban en funcionamiento.

“También se reportaron dificultades para garantizar especialidades como cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología”, indicó la entidad.

Entre los hallazgos más preocupantes está la disponibilidad de un solo cirujano general para atender diferentes servicios, así como pacientes que llevan más de un año esperando una cirugía.

A esto se suman 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura, una acumulación que puede retrasar los diagnósticos y la toma de decisiones médicas.

Por otro lado, también se reportó la compra de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos. Aunque se entregó un anticipo del 50 % por 858 millones de pesos, el equipo no había sido entregado porque, según la entidad, el hospital no realizó las adecuaciones físicas necesarias para instalarlo.

Rezago de $3.605 millones en facturación

En el componente financiero, la Supersalud encontró problemas de sostenibilidad y cuestionó la confiabilidad de los estados financieros, situación que impide establecer con certeza la realidad económica de la institución.

“Un rezago de aproximadamente 3.605 millones de pesos en facturación, con corte a diciembre de 2025, además de la ausencia de acciones efectivas de recaudo”, indicó la SuperSalud.

¿Quién estará al frente de la intervención?

La Supersalud designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora, quien asumirá la administración de la institución durante el periodo establecido en la medida.

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