Hablan la gobernadora de San Andrés y la representante a la Cámara señaladas por el presidente

La escena empieza de esta manera.

El presidente Abelardo de la Espriella lleva puesto un micrófono inalámbrico bajo la camisa. Tan sensible que, al bajarse de su camioneta, se alcanza a oír una instrucción que le musita a su jefe de escoltas: “Déjalos ahí”.

Llega a la base naval y recibe el saludo de sus subalternos, el primero y segundo comandante de la instalación militar.

Ahí mismo, en el corredor de entrada, mira a la cámara y, después de cerciorarse de que esté estratégicamente ubicada, empieza una reconvención, en tono privado, pero destinada a hacerse pública.

Cuando intentan hablar la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie y la representante liberal Elizabeth Jay-Pang, el presidente se lleva la mano al pecho.

El micrófono queda obstruido y la explicación entrecortada.

Cuando ellas tratan de dar su versión sobre los hechos, el presidente, que acaba de llegar, camina hacia la puerta y hace el ademán de irse.

El esposo de la representante a la Cámara se llama Norbert Vonblon Pomare y es empresario de la construcción. Ella intenta nuevamente dar una explicación, pero el mandatario no la oye.

Tampoco escucha a la gobernadora.

El presidente continúa su monólogo, se dirige hacia la puerta y deja el recinto y a las dos mujeres con la palabra en la boca.

El video es entregado a los medios de comunicación que lo presentan como un valiente careo del jefe de Estado a las dos servidoras públicas.

Horas antes, tanto la gobernadora Ordóñez Bowie como la representante Jay-Pang Díaz habían celebrado públicamente la visita del presidente en sus redes sociales y la intervención del hospital.

La gobernadora, incluso, publicó en Instagram una fotografía posando entre el presidente, con pistola al cinto, y la representante a la Cámara.

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Más tarde, la secretaria de transparencia de la Presidencia, la hasta hace 11 días magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, anunció que pediría la intervención de los entes de control.

Como parte de su anuncio, en la escalera de la Casa de Nariño, la secretaria Lombana mostró un fragmento de video del llamado careo, identificando con generador de caracteres tanto a la gobernadora como a la congresista.

Dos personas a las que nadie ha oído hasta ahora.

Lo que pasa en San Andrés, sin duda, debe ser investigado.

Las condenas exprés, sin debido proceso, y como parte de un espectáculo para redes sociales, también deberían evitarse.

El presidente Abelardo de la Espriella viene publicando esos vistosos videos donde denigra a personas capturadas y esposadas. Ayer, 18 de octubre, estrenó el formato con una gobernadora y una congresista. Veremos qué sigue.

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