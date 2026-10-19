Luis Fernando Suárez estalla: “No se puede cometer tanta pendejada, no se puede ser tan pendejo”

Deportes Tolima completó ocho partidos sin conocer la victoria, registrando dos derrotas al hilo, luego de caer 2-1 en su visita a Águilas Doradas este domingo en el estadio Atanasio Girardot.

La actualidad deportiva del Vinotinto y Oro significó la destitución de Sebastián Oliveros, cuatro fechas atrás, y la llegada de Luis Fernando Suárez, quien, salvo un punto como visitante ante Atlético Nacional, no ha podido darle un revulsivo a la situación.

Tal y como sucedió ante Jaguares, Tolima cayó en Medellín en tiempo de descuento, esta vez con un lanzamiento desde el punto penalti que cambió por gol el portero Jorge Soto.

Ante la situación, el técnico Luis Fernando Suárez no se guardó nada y envió un fuerte mensaje a sus dirigidos. El entrenador mundialista aseguró que “no se puede cometer tanta pendejada”.

“Uno no puede cometer, perdón la palabra, tanta pendejada, uno no puede ser tan pendejo para equivocarse de la manera en que nos estamos equivocando. Ya raya, pasa a otro lado”, sentenció con dureza el director técnico antioqueño.

Al respecto, añadió: “Es una situación en la cual tenemos que ser todos , desde la parte del cuerpo técnico, la cabeza del cuerpo técnico, a buscar la manera en que seamos responsables de lo que estamos haciendo. De ninguna manera, llevo tres partidos en esto desde que empecé a dirigir, dos partidos perdidos con goles tontos y un partido bien jugado, ante un equipo grande, y esa me parece que no es la situación, o cambiamos o nos cambian, así es la vida en esto. Hay que buscar la manera de hacerlo correctamente, de cambiar nosotros”.

Deportes Tolima es, junto a Millonarios, los únicos equipos del torneo que han disputado todos sus compromisos. El equipo de Ibagué marcha en la octava casilla del campeonato con 20 puntos, uno más que el noveno Once Caldas.