🔴 EN VIVO Nacional vs Tolima HOY por Liga Colombiana: trasmisión y minuto a minuto

El conjunto verdolaga El partido se jugará en Itagüí por la imposibilidad de utilizar el Atanasio Girardot.

Atlético Nacional enfrentará este jueves 8 de octubre a Deportes Tolima en un compromiso aplazado de la novena fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará desde las 6:05 PM hora colombiana en el estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, debido a que el Atanasio Girardot no está disponible para el compromiso.

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El conjunto verdolaga necesita sumar para mantener su puesto en los primeros puestos. Aunque cuenta con partidos pendientes, cada punto será importante en la recta decisiva del campeonato.

Tolima busca cambiar su rumbo

Deportes Tolima llega con la necesidad de recuperar resultados. El equipo pijao acumula cinco partidos sin ganar y afrontará el compromiso con Luis Fernando Suárez como nuevo director técnico, en busca de una reacción que le permita mantenerse en la pelea por la clasificación.

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