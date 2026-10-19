Secretaría de Transparencia pidió grupo conjunto para investigar presunta corrupción en San Andrés
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La secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, solicitó la creación de un grupo conjunto, conformado por la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, para intervenir en San Andrés e investigar los presuntos entramados de corrupción en la contratación pública, denunciados por el presidente Abelardo de la Espriella.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...