Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 oct 2026 Actualizado 00:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Secretaría de Transparencia pidió grupo conjunto para investigar presunta corrupción en San Andrés

Magistrada Cristina Lombana. Foto: Corte Suprema de Justicia

Magistrada Cristina Lombana. Foto: Corte Suprema de Justicia

Magistrada Cristina Lombana. Foto: Corte Suprema de Justicia
Añadir Caracol Radio en Google

En desarrollo...

La secretaria de Transparencia, Cristina Lombana, solicitó la creación de un grupo conjunto, conformado por la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, para intervenir en San Andrés e investigar los presuntos entramados de corrupción en la contratación pública, denunciados por el presidente Abelardo de la Espriella.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado