Gobierno anuncia inversiones por $35.000 millones para vivienda y agua en San Andrés y Providencia

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció inversiones por más de $35.000 millones en vivienda, agua y saneamiento básico en medio de su visita al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Con estos recursos van a construir viviendas nuevas, a hacer seguimiento a los mejoramientos habitacionales y avanzar en la gestión de aguas lluvias y el saneamiento del territorio.

El mandatario señaló que la construcción de las primeras 30 viviendas para el pueblo raizal de Providencia tendrá una inversión de $15.082 millones, con recursos del Ministerio de Vivienda, y, en articulación con la Alcaldía, van a gestionar la construcción de 70 viviendas adicionales.

“Por otra parte, el equipo del Ministerio revisará el estado de los mejoramientos de vivienda que se ejecutan en el archipiélago. En San Andrés, se hará seguimiento a los 103 mejoramientos pendientes y se extenderá el programa Casa Milagro a todo el territorio insular”, aseveró la cartera.

Por otro lado, el presidente anunció $20.341 millones para agua y saneamiento, inversiones relacionadas con infraestructura, la operación de la planta de residuos sólidos de San Andrés y para basura cero, en Providencia.

Abelardo De La Espriella en San Andrés. Foto: Ministerio de Vivienda Ampliar Abelardo De La Espriella en San Andrés. Foto: Ministerio de Vivienda Cerrar

En materia de saneamiento, el presidente anunció que el próximo 21 de octubre se realizará una mesa técnica para avanzar en el Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial, que ayudará a la reducción del riesgo de inundaciones y proteger la infraestructura.