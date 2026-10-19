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19 oct 2026 Actualizado 02:13

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Política

Presidente De la Espriella expedirá decreto de líneas de base de San Andrés el 30 de noviembre

El jefe de Estado agregó que las nuevas coordenadas quedarán oficializadas en las cartas náuticas de Colombia.

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Desde un buque de la Armada Nacional, en San Andrés, y en el marco de su primera visita a la isla en calidad de jefe de Estado, Abelardo de la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Esa deuda quedará saldada, porque el 30 de noviembre, que es el cumpleaños de San Andrés, este Gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago, y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, anunció De la Espriella.

Además, envió un mensaje de defensa de la soberanía colombiana en el Caribe y respaldo a la Armada Nacional: “El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano, y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”.

Por otro lado, lanzó una advertencia por la piratería marítima: “No lo vamos a admitir”.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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