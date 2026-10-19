Presidente De la Espriella expedirá decreto de líneas de base de San Andrés el 30 de noviembre

Desde un buque de la Armada Nacional, en San Andrés, y en el marco de su primera visita a la isla en calidad de jefe de Estado, Abelardo de la Espriella anunció que el próximo 30 de noviembre firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Esa deuda quedará saldada, porque el 30 de noviembre, que es el cumpleaños de San Andrés, este Gobierno que presido firmará y expedirá el decreto de líneas de base del archipiélago, y lo publicará en las cartas náuticas oficiales de Colombia”, anunció De la Espriella.

Además, envió un mensaje de defensa de la soberanía colombiana en el Caribe y respaldo a la Armada Nacional: “El territorio arrecifal es parte integral del territorio colombiano, y desde ese decreto que firmaremos en noviembre lo será con coordenadas, como manda la ley que vamos a hacer cumplir”.

Por otro lado, lanzó una advertencia por la piratería marítima: “No lo vamos a admitir”.