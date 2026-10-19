Partido Liberal defiende a representante y gobernadora de San Andrés: “respaldamos su honorabilidad”

En un comunicado este lunes, el Partido Liberal salió en defensa de su representante Elizabeth Jay-Pang y de la gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, luego de la confrontación que tuvieron con el presidente Abelardo de la Espriella.

Es de recordar que De la Espriella las señaló: “Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse”, dijo.

Y dijo directamente a la congresista Jay-Pang: “Toda la isla lo sabe, cómo se manejan aquí los recursos, cómo se hace politiquería. Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la gobernación, doctora”.

Al respecto, el Partido Liberal señaló: “Nuestra colectividad reconoce en la representante a una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al servicio público, caracterizándose por su honestidad, transparencia, disciplina, responsabilidad”, señalaron.

También enviaron un mensaje al presidente De la Espriella para que las denuncias se hagan por los canales institucionales y no del modo en el que se realizó:

“Que el debate público debe desarrollarse dentro de los principios del respeto, la responsabilidad y las garantías constitucionales (…) Las diferencias políticas o institucionales deben tramitarse mediante el diálogo, la argumentación y los mecanismos establecidos por el Estado de derecho", dijo.