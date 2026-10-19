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19 oct 2026 Actualizado 23:41

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Copa Libertadores

Así quedó Deportivo Cali en su grupo de Copa Libertadores tras victoria sobre Nacional de Uruguay

Repase los goles del conjunto Azucarero en un triunfo clave de cara a clasificar a cuartos de final.

Deportivo Cali

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Deportivo Cali había iniciado con empate 1-1 ante Libertad de Paraguay su camino en la Copa Libertadores Femenina, pero logró un triunfo clave en su aspiración de clasificar a cuartos de final de la competición. En su segunda salida, se impuso 2-0 sobre Nacional de Uruguay.

El conjunto vallecaucano abrió el marcador al minuto 40′. Tras recibir un pase al borde del área, ingresó a la misma y luego sacó un disparo cruzado que se metió sobre el palo derecho de la arquera Josefina Villanueva.

La segunda anotación del equipo campeón de Colomba llegó al minuto 79. Daniela Castellanos ingresó el área por el sector izquierdo y luego sacó un remate que se terminó metiendo contra el palo lejano de la arquera.

Así quedó el Grupo D de la Copa Libertadores Femenina

Pos.EquipoPtsPJ
1Cali 42
2Libertad (PAR)11
3U de Chile11
4Nacional (URU)12

¿Cuándo vuelve a jugar Cali en Libertadores?

El próximo duelo en la competición internacional será el jueves 22 de octubre contra Universidad de Chile, juego pactado para las 3:00 p.m. Este, irá cruzado con el Libertad vs. Nacional y será clave para decidir a las clasificadas a la próxima ronda.

Vale la pena mencionar que de cada grupo avanzan dos a la fase de cuartos de final, para encontrar a los 8 que estarán en esta fase.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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