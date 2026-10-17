🔴 EN VIVO | Millonarios vs Jaguares por Liga Colombiana: Siga la transmisión y el minuto a minuto

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El Embajador busca regresar al triunfo, luego de tres empates consecutivos en Liga y la eliminación de Copa ante Barranquilla.

Millonarios recibe a Jaguares de Córdoba en el Estadio El Campin de Bogotá por la fecha 15 de la Liga Colombiana. El equipo capitalino no gana desde el 19 de septiembre cuando derrotó 3-0 a Boyacá Chicó. Mientras que la visita ganó su último encuentro frente al Deportes Tolima con un marcador de 3-2.

El ‘Embajador’ no un partido entre Liga y Copa desde hace casi un mes y acumula cuatro partidos consecutivos empatados, incluyendo la derrota por penaltis contra el Barranquilla en Copa Colombia. Con los malos resultado Millonarios ya bajó al sexto puesto con 22 unidades en 14 partidos, en caso tal de sumar de a tres, podría volver a escalar posiciones y llegar a la tercera posición si supera la diferencia de gol del Deportivo Cali, que tiene 25 puntos y +11 en goles.

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Por parte de la visita, ha tenido un mal campeonato y solo suma 10 puntos en 12 partidos, de hecho, su más reciente victoria en el partido pasado frente al Deportes Tolima significaron los primeros tres puntos, los 9 restantes han sido por empates. Jaguares debe sumar en los siete partidos restantes, pues actualmente es decimonoveno en la tabla del descenso y está asegurando pase directo a la segunda división.

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