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Falta casi un año para que los colombianos votemos por nuevos gobiernos locales y regionales cuando el gobierno nacional lleve apenas un año en el poder. ¿Qué tanta influencia tiene la presidencia en estas elecciones?

Para este capítulo hablamos con Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales; con Daniel Pacheco, subdirector y editor general de La Silla Vacía; con el doctor en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Andrés Sampayo; con el exsecretario de presidencia y consultor político, Miguel Silva Pinzón; y con Ricardo Ávila, analista senior de El Tiempo.

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