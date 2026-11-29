Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Son los péptidos el milagro médico que prometen ser?
En este capítulo de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿Cuáles son los riesgos de usar péptidos que no han sido aprobados?
¿Son los péptidos el milagro médico que prometen ser?
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Los péptidos han despertado interés en el campo de la medicina por sus posibles aplicaciones en el tratamiento de distintas enfermedades y lesiones.
Sin embargo, todavía hay muchas preguntas sobre sus beneficios y efectos secundarios.
En este episodio de Mis Preguntas conversaremos sobre el potencial de estos elementos y por qué están generando tanta expectativa en la medicina.
Escuche el programa completo a continuación:
¿Son los péptidos el milagro médico que prometen ser?
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