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¿Son los péptidos el milagro médico que prometen ser?

Los péptidos han despertado interés en el campo de la medicina por sus posibles aplicaciones en el tratamiento de distintas enfermedades y lesiones.

Sin embargo, todavía hay muchas preguntas sobre sus beneficios y efectos secundarios.

En este episodio de Mis Preguntas conversaremos sobre el potencial de estos elementos y por qué están generando tanta expectativa en la medicina.

Escuche el programa completo a continuación:

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