Premier League 2026/2027: Así va la tabla de posiciones tras victoria del Chelsea ante el Everton

Pedro Neto celebra uno de sus dos tantos con Cole Palmer. (Photo by Lewis Storey CFC/Chelsea FC via Getty Images) / Lewis Storey CFC

Chelsea abrió la séptima fecha de la Premier League derrotando como visitante 0-2 al Everton en el Hill Dickinson Stadium. La jornada se extenderá hasta el próximo lunes.

Everton 0-2 Chelsea

Los dirigidos por Xabi Alonso se quedaron con la victoria con un doblete del portugués Pedro Neto, quien abrió el marcador a los 46 minutos, recién iniciada la etapa complementaria. Neto estuvo atento para cazar un centro del ecuatoriano Moisés Caicedo tras un gran desborde sobre la banda izquierda, enviando la pelota al fondo de la red.

El mismo Neto amplió la ventaja a los 90 minutos, cazando un rebote al interior del área rival tras un cobro fallido de un tiro libre, quedándole el balón servido para enviarlo al fondo con un toque de zurda.

La mala noticia para el Chelsea fue la lesión del portero argentino Emiliano Martínez. El Dibu sufrió un fuerte choque con Jarrad Branthwaite, defensa del Everton, recibiendo un fuerte impacto en la altura del pecho y debiendo ser sustituido por el joven arquero belga Mike Penders, de 21 años.

Tabla de posiciones de la Premier League

Partidos de la fecha

Sábado 17 de octubre

[9:00AM] Fulham Vs. Hull City

[9:00AM] Manchester City Vs. Ipswich

[9:00AM] Brentford Vs. Liverpool

[11:30AM] Newcastle Vs. Aston Villa

Domingo 18 de octubre

[8:00AM] Brighton Vs. Crystal Palace

[8:00AM] Bournemouth Vs. Sunderland

[8:00AM] Leeds Vs. Manchester United

[10:30AM] Nottingham Forest Vs. Arsenal

Lunes 19 de octubre

[2:00PM] Tottenham Vs. Coventry City