Copa Colombia 2026: así van quedando las llaves semifinales

La Copa Colombia 2026 sigue su curso. Esta semana se definieron los primeros equipos en clasificarse a las semifinales y se espera que en las próximas semanas termine por completarse el cuadro.

Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín

Los cuartos de final empezaron ni más ni menos que con el clásico antioqueño entre Nacional y Medellín, entretenido duelo que terminó con triunfo del verde por 3-2.

César Haydar, de cabeza, abrió la cuenta sobre los 23 minutos y a los 42′ amplió diferencias el equipo de Lucas González con autogol de Frank Fabra. En el complemento descontó el DIM con doblete de Agustín Martegani, pero al 66′ loquidó la historia Andrés Felipe Román.

Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros

La serie siguió su curso en la capital del país, en donde Inter Bogotá se impuso por un abultado 4-1 sobre Llaneros. Aunque Néider Ospina puso en ventaja a la visita sobre los 21 minutos, el dueño de casa remontó con anotaciones de Ronaldo Julio, Facundo Boné, Cristian Dájome y Johan Caballero.

A raíz del mencionado resultado, el entrenador José Luis García fue cesado de su cargo por la directiva de Llaneros.

Partidos pendientes de los cuartos de final de la Copa Colombia

Barranquilla FC vs América de Cali

Fecha: miércoles 21 de octubre.

Hora: Por confirmar.

Estadio: Romelio Martínez.

Independiente Santa Fe vs Once Caldas

***Fecha y hora por definir

Semifinales de la Copa Colombia 2026

Internacional de Bogotá vs América / Barranquilla FC

Santa Fe / Once Caldas vs Atlético Nacional

***Es preciso recordar que para estas series regresan los partidos de ida y vuelta para definir a los clasificados. Asimismo se usará la herramienta del VAR.