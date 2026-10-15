Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 15 de octubre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. A pesar de que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual.

es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este jueves 15 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este jueves 15 de octubre se ubicará en 879,12 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 14 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene movimiento decreciente, en comparación con el dólar estadounidense.

Además de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este miércoles:

Euro (EUR): 977,68 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 131,36 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,80 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,48 bolívares (VES).

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Bolívar venezolano

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 886,00 // Venta: 885,51

Banco Mercantil:

Compra: 902,97 // Venta: 877,74

BBVA Provincial:

Compra: 880,09 // Venta: 880,67

BanCaribe:

Compra: 989,44 // Venta: 1000,00

R4:

Compra: 987,69 // Venta: 990,00

Otras instituciones:

Compra: 900,99 // Venta: 939,39

Recuerde que estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 96,22 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento de 1,09%. Para hoy 15 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 96,32 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 93,59 dólares.

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Apostilla Venezuela

La Apostilla de La Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de La Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene diferentes formas de realización:

Sistema SLAE / MPPRE (en Venezuela ):

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Apostilla Electrónica SAREN:

Puede solicitar la apostilla de algún documento a través del portal web del SAREN. Con esta modalidad se pueden apostillar 153 documentos civiles, con un costo de 70 dólares estadounidenses o aproximadamente 61.299,14 bolívares por documento.

Antecedentes penales:

La solicitud de antecedentes penales y su apostillada es totalmente gratuita.

En consulados de Venezuela en el exterior:

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de La Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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