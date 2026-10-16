Producción industrial cayó 3,7 % en agosto y completa dos meses consecutivos en terreno negativo

La industria manufacturera volvió a registrar resultados negativos en agosto de 2026. Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, la producción real del sector cayó 3,7 % frente al mismo mes de 2025, mientras que las ventas reales descendieron 3,5 % y el personal ocupado se redujo 1,3 %.

El informe muestra que 29 de las 39 actividades industriales registraron variaciones negativas en su producción durante agosto, restando 5,7 puntos porcentuales al resultado total del sector. En contraste, solo diez actividades reportaron aumentos, aportando 2,1 puntos porcentuales.

Pese al mal desempeño mensual, el balance acumulado del año mantiene cifras positivas. Entre enero y agosto de 2026, la producción manufacturera creció 0,4 % y las ventas reales aumentaron 0,2 %, aunque el empleo industrial siguió mostrando debilidad con una caída de 1,0 %.

En el análisis territorial, Valle del Cauca registró la mayor contribución negativa a la producción industrial del país, con una caída de 13,4 %, seguido por Santander (-11,4 %) y Antioquia (-2,3 %). Por el contrario, Cundinamarca reportó un crecimiento de 4,0 % y Boyacá de 8,5 %, contribuyendo positivamente al resultado nacional.

En el caso de las ciudades, las mayores contracciones se observaron en Santiago de Cali (-22,1 %), Yumbo (-15,9 %) y Pereira (-9,3 %), mientras que Barranquilla (2,3 %) y Bogotá (1,0 %) registraron aumentos en su producción manufacturera durante el mes.

A pesar del retroceso de agosto, el balance de los últimos doce meses hasta ese mes muestra una expansión de 0,9 % en la producción industrial y de 0,7 % en las ventas, aunque el empleo manufacturero continúa rezagado con una disminución de 0,4 %.

Por su parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE informó que las ventas del comercio minorista en agosto, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 7,3% y el personal ocupado creció 1,4% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 9,0%.