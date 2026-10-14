Empresarios colombo venezolanos se reúnen hoy en la frontera

Cúcuta

La Cámara Colombo Venezolana y la Gobernación de Norte de Santander promueven hoy la cuarta versión del Gran Encuentro de la Frontera – Visión Nueva Frontera 2026.

Durante dos días, autoridades, empresarios, representantes gremiales y expertos de Colombia y Venezuela se reunirán en Cúcuta para analizar cómo convertir este nuevo escenario en oportunidades concretas de inversión, alianzas productivas y negocios a ambos lados de la frontera, que promuevan el desarrollo binacional.

Este evento será además la antesala de la primera Milagro Week, organizada por el Gobierno nacional, que convoca a inversionistas extranjeros, fondos y corporaciones internacionales, para impulsar sectores estratégicos.

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo Abondano, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller Jaramillo, y el embajador de Venezuela en Colombia, Ramón Orlando Maniglia, hacen parte de la lista de invitados especiales al Encuentro.

En la apertura participarán Felipe González, presidente de Acesco y de la Junta Directiva de la Cámara Colombo Venezolana; Luis Alberto Russián, presidente de la Junta Directiva de CAVECOL y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, entre otras personalidades.

El encuentro llega en momentos en que el intercambio comercial entre los dos países vuelve a ganar dinamismo y las expectativas se estiman en $1.600 millones para todo 2026. Pero el desafío ya no está sólo en recuperar los flujos comerciales que existían antes del cierre de la frontera, sino construir una relación económica de mayor alcance.

“El nuevo escenario debe llevarnos a mirar más allá del comercio. Colombia y Venezuela tienen la oportunidad de desarrollar inversiones conjuntas, fortalecer cadenas de valor y aprovechar la complementariedad de sus economías”, aseguró Felipe González Garza, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombo Venezolana.

Entre enero y julio de 2026, el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela alcanzó los USD 745,24 millones, un 12,8 % más que en el mismo periodo de 2025. Este buen ritmo estuvo liderado por el comportamiento de las exportaciones colombianas, que llegaron a USD 683,97 millones y crecieron 13,9 %, pero también por la tracción que están mostrando las importaciones del vecino país, con un aumento del 2 %, alcanzando USD 65,26 millones.