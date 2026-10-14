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14 oct 2026 Actualizado 15:06

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Internacional

EE.UU. conoce sobre presunto uso de avión oficial de Verónica Alcocer para llevar droga a Venezuela

Un portavoz del Gobierno estadounidense recordó que, en 2025, la OFAC del Departamento del Tesoro designó a Verónica Alcocer bajo la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra extranjeros vinculados al narcotráfico global.

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa / Mariano Vimos

Verónica Alcocer | Foto: Colprensa

Carlos Albino

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Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a Caracol Radio que Washington está al tanto de las informaciones según las cuales Verónica Alcocer García, ex primera dama de Colombia, habría usado presuntamente un avión oficial para transportar narcóticos a Venezuela y habría regresado con US$2,5 millones.

El vocero recordó que el 24 de octubre de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a Alcocer bajo la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra extranjeros vinculados al narcotráfico global.

Más información: ¿Quién es Eva Ferrer, exfuncionaria del gobierno Petro? Perfil y polémica con Verónica Alcocer

También sostuvo que los Gobiernos de Donald Trump y Abelardo de la Espriella están revitalizando la relación bilateral y profundizando su cooperación económica y de seguridad.

Las acusaciones vienen de Eva Ferrer, exasesora de Alcocer y exconsejera del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), formuladas en una entrevista con la revista Semana.

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