Equipos europeos buscan jugadores en Nacional: Juan Rengifo, Néider Parra y Velásquez, en la mira

Atlético Nacional es uno de los grandes equipos exportadores de talento en el fútbol colombiano. Tres jugadores que ya están posicionados en el primer equipo del conjunto Verdolaga, han comenzado a tener fuertes rumores desde el exterior, como lo son Juan Manuel Rengifo, Néider Parra y Samuel Velásquez.

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En el caso de Velasquéz y Rengifo, tuvieron un plus con su convocatoria y gran actuación con la Seleccion Colombia en la fecha FIFA de septiembre-octubre. El haber jugado con la Tricolor les permite sumar algunos puntos, que son clave para llegar a equipos de la Premier League.

Rengifo, con varios interesados en Inglaterra

El medio británico, TeamTalk, dio a conocer que Brighton y Newcastle se han sumado a la lista de los equipos que siguen de cerca al volante por medio de sus ojeadores, acumulando así cinco equipos que han estado cercanos a la evolución del futbolista de 21 años.

“Los ojeadores de ambos equipos se han mostrado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada. Bournemouth, Brentford y Crystal Palace también están siguiendo de cerca su evolución como parte de su labor de captación de talentos en Sudamérica (...) Su impecable adaptación al panorama internacional no ha hecho más que reforzar la convicción entre los ojeadores de que posee la calidad y el temperamento necesarios para dar el salto al fútbol europeo”, informó el medio británico.

Rengifo acumula 58 partidos desde que debutó con Nacional, de los cuales 38 lo ha hecho como titular y ha reportado 11 goles y 10 asistencias.

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Néider Parra y Samuel Velasquéz, los otros a los que buscan

El medio británico también señala que clubes europeos están tras los pases del lateral zurdo y el defensor central, quienes han dejado muy buenas impresiones defendiendo los colores del Verdolaga.

“El interés por Rengifo, Parra y Velásquez pone de manifiesto la creciente atención que los clubes de la Premier League están prestando al reclutamiento de jugadores sudamericanos, ya que buscan identificar a las mejores promesas antes de que su valor de mercado se dispare”, finalizó.

Parra, central de 21 años y quien ha tenido experiencia en el Real Cundinamarca, así como en las inferiores de Nacional, debutó con el equipo profesional en marzo de 2026. Desde entonces acumula 17 partidos jugados.

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Por su parte, Velásquez, de 23 años, debutó en enero de 2023 con el equipo profesional de Nacional, con el que también hizo inferiores. Estuvo cedido en Deportes Tolima todo el 2025 y regresó al Verdolaga para 2026, donde ha mostrado gran rendimiento, al punto de ser citado a Selección Colombia y marcó un golazo ante Perú. 65 partidos, 3 goles y 2 asistencias es su saldo con su club.