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16 oct 2026 Actualizado 01:18

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Barranquilla

“No alcanzamos a entender qué está pasando”: Fuad Char sobre el presente de Junior

El máximo dirigente del club reconoció que el equipo cuenta con jugadores de calidad, pero cuestionó los errores que han afectado los resultados.

Captura de pantalla - Fuad Char

Captura de pantalla - Fuad Char

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La crisis deportiva de Junior de Barranquilla genera preocupación en sus directivos. Fuad Char, máximo accionista del equipo rojiblanco, se refirió al complicado presente del conjunto tiburón, que este miércoles empató 1-1 frente al Deportivo Pereira en el estadio Romelio Martínez y quedó al borde de la eliminación en la Liga colombiana.

“Estamos muy preocupados, muy preocupados. La verdad no alcanzamos a entender qué está pasando ahí”, manifestó el dirigente.

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Char Abdala reconoció que el equipo cuenta con jugadores de calidad, pero cuestionó los errores que han afectado los resultados recientes. En particular, se refirió al desempeño de Muriel, quien, según señaló, ha fallado tres penales en tres partidos.

Se refirió a los penales errados por Muriel

Hay buenos jugadores, pero Muriel ha errado tres penales en tres partidos. No, muy preocupado”, expresó el dirigente, dejando en evidencia la inquietud que existe en el entorno del club por el rendimiento deportivo.

El panorama de Junior es complicado: el actual bicampeón ocupa la casilla 16 de la tabla de posiciones, con 11 puntos, y apenas ha conseguido dos victorias en los 12 partidos disputados. Ante este escenario, el equipo está obligado a ganar sus últimos seis encuentros para mantener sus posibilidades de clasificación.

Char, por su parte, reconoció que ya comienza a preparar la próxima temporada. “Pensando ya en el futuro, en el año entrante. Bueno, faltan seis partidos”, concluyó, en medio de la incertidumbre que rodea al conjunto barranquillero.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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