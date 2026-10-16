Inter Bogotá elimina a Llaneros de Copa Colombia: espera por América o Barranquilla en semifinales / @InterBogOficial

Quedó listo el segundo clasificado a las semifinales de la Copa Colombia. Luego de que Nacional se metiera, tras el 3-2 ante Medellín, Internacional de Bogotá dio otro paso en el certamen luego de dejar en el camino a Llaneros. El encuentro en el Metropolitano de Techo terminó 4-1 y con ello, el cuadro bogotano confirmó su presencia en la instancia de los cuatro mejores.

Lo empezó ganando el conjunto de Villaviencio con una gran anotación de Néider Ospina, quien marcó tras un remate de media distancia. Luego lo igualó Inter Bogotá con gol de Ronaldo Júnior al minuto 32′.

Facundo Boné marcó el 2-1 al minuto 36′ mediante el cobro de un penal, escogiendo el lugar izquierdo del área, mientras que el arquero Romaña se lanzó hacia la zona contraria.

El 3-1 fue un golazo de Cristian Dajome, quien remató de larga distancia y la clavó sobre el ángulo derecho del arquero Romaña. El 4-1 final lo convirtió Johan Caballero, en una contra letal que lideró Sanguinetti, quien fue el autor de la asistencia.

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Así quedan las llaves de las semifinales de Copa Colombia

Internacional de Bogotá se medirá en semifinales contra el que gane la llave entre Barranquilla y América, que se disputará el miércoles 21 de octubre.

Por su parte, Nacional se enfrentará contra el ganador de la serie entre Santa Fe y Once Caldas, que todavía no tiene fecha programada para la realización.

Vale la pena mencionar que las series de semifinales se disputarán a partido de ida y vuelta, así como la gran final del torneo.

El ganador tiene cupo asegurado a la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá a otro club colombiano a partidos de ida y vuelta, para buscar el clasificado a fase de grupos.

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