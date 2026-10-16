¿Cuáles son las grandes apuestas de Abelardo de la Espriella en el Congreso?

Los panelistas analizaron la agenda legislativa del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el proyecto de ley antimermelada que radicó su ministro del Interior, Rodrigo Lara, los últimos datos de aprobación sobre su gestión, la recta final del proyecto del Presupuesto General de la Nación y la propuesta de sometimiento.

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Lo que dijeron los panelistas

Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, aseguró que “el presidente conserva un margen de respaldo en las regiones donde ganó en campaña. El presidente recibió un momento muy complejo para el país, tiene una crisis de salud muy difícil de manejar. La ciudadanía espera soluciones de fondo y esas respuestas estructurales van a tardar”.

Zuleta indicó que la propuesta de acto legislativo ‘antimermelada’ podría hacer más transparentes las relaciones entre el Gobierno y el Congreso.

Además, hizo un recuento de las prioridades del Ejecutivo. “El Gobierno Nacional ha enfocado la agenda en las mayores preocupaciones de los ciudadanos: seguridad, plan de choque para la salud y una ley de rescate que esperamos llegue pronto al Congreso para poderla discutir”, puntualizó Zuleta.

Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, sostuvo que “el Gobierno Nacional ha tomado la posición de legislar para los sectores que votaron por él. Veo muy marcadas las diferencias en temas como los derechos de las mujeres, actitudes agresivas contra la prensa e incluso declaraciones contra los jueces cuando han fallado en contra de las decisiones del Gobierno”.

Sin embargo, consideró que el proyecto de ley ‘antimermelada’ no incluye elementos novedosos que puedan ayudar a luchar contra la corrupción. “Más bien parece ser una ley para hacer públicos los cupos indicativos. Yo veo que los mismos clanes que se reacomodan en cada gobierno están adaptándose a este Gobierno”, advirtió Pedraza.

Ricardo Ruiz, politólogo, magíster en Políticas Públicas, consultor y analista de datos, se refirió a las estrategias de comunicación del gobierno de Abelardo de la Espriella. “Estamos en un gobierno que está configurado para depender de una narrativa política. En este caso específico se trata de la seguridad y la lucha contra la corrupción. Discursivamente, tiene que haber una atadura con su electorado”, explicó Ruiz.

“El momento político de los últimos 6 años se ha expresado de una manera confrontacional que requiere una narrativa fuerte. En este caso específico en seguridad y corrupción”, agregó.

Felipe Caballero, abogado, especialista en derecho penal y magíster en política criminal, dijo que “Abelardo de la Espriella recibió un país peor de lo que esperaba. Adicionalmente, el Ejecutivo no toma todas las decisiones para recuperar el país de manera inmediata, algunas decisiones corresponden al Legislativo u otras entidades”.

También se refirió a los ajustes que tiene el proyecto de ley de sometimiento que radicó el ministro de Justicia, Iván Cancino, esta semana. “Los beneficios de entrada que propone la ley de sometimiento son muy claros: hasta el 50 % de rebaja de penas para mandos más o menos rasos y hasta 30 % para cabecillas. Tienen que asumir compromisos muy importantes: la entrega de bienes, la entrega de armas y la obligación de que revelen cuáles son sus nexos políticos y sus nexos de corrupción”, explicó Caballero.