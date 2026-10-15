En Bello, Antioquia, sellaron dos centros de estética donde realizaban procedimientos invasivos

Bello, Antioquia

La Secretaría de Salud de Bello selló dos centros de procedimientos estéticos donde su personal también realizaba intervenciones invasivas para las cuales no tenía autorización en sus instalaciones, ni el personal capacitado para ello.

Según indicaron desde la administración municipal, las clausuras temporales parciales obedecen a la identificación de los incumplimientos relacionados con la realización de procedimientos que requieren competencias y supervisión del personal médico debidamente habilitado.

¿Qué procedimientos adelantaban allí?

Las autoridades sanitarias evidenciaron que en este lugar se adelantaban intervenciones como la carboxiterapia, un tratamiento médico que infiltra gas de dióxido de carbono medicinal de forma controlada debajo de la piel.

Ese procedimiento busca mejorar la circulación, estimular el colágeno para dar firmeza a la piel y quemar la grasa.

Otro de los procedimientos detectados fue de depilación láser, un tratamiento médico que reduce o elimina el crecimiento del vello mediante la aplicación de pulsos de luz láser.

Se estableció también que allí adelantaban procedimientos de centrifugación, que separan los diferentes componentes de la sangre para separar el plasma, el cual sirve para estimular la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

Estas intervenciones deben ajustarse a los requisitos sanitarios y a las competencias profesionales establecidas para cada procedimiento.

Labores preventivas

Desde la Alcaldía de Bello explicaron que estas acciones buscan prevenir riesgos para la salud de los usuarios y garantizar que los procedimientos estéticos se realicen bajo las condiciones exigidas por la normatividad vigente.

Diana Cristina Lopera Pineda, referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, explicó que en estos centros estéticos se realizaban “procedimientos propios de un profesional en el área de la salud, que deben estar habilitados ante la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia”.

Llamado a la comunidad

Desde el gobierno local hicieron un llamado a la ciudadanía para verificar, antes de realizarse un procedimiento invasivo, que el establecimiento y el profesional estén habilitados y cumplan con todas las condiciones sanitarias y normativas para poder funcionar y realizar este tipo de procedimientos.

Diana Cristina Lopera Pineda también explicó que se continuarán adelantando los operativos, “estas visitas y estas intervenciones con el fin de prevenir y minimizar riesgos para la salud pública; juntos construimos un bello más saludable”.

Van más de 20 cierres en Bello

En lo que va corrido del año, van más de 20 clausuras de este tipo de establecimientos por no cumplir con las medidas sanitarias exigidas al lugar o al personal que allí labora.