Revisarán controles de tránsito en Villa del Rosario por denuncias de empresarios venezolanos

Controles de tránsito en La Parada, Villa del Rosario. / Foto: Datrans.

Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander pidió revisar los controles de tránsito en Villa del Rosario, luego de las inconformidades expresadas por empresarios venezolanos frente a los procedimientos que se adelantan en este municipio fronterizo.

El gobernador encargado, Olger López, confirmó a Caracol Radio que se solicitó a los alcaldes del área metropolitana evaluar estos operativos, con el propósito de garantizar la seguridad vial sin generar obstáculos para los ciudadanos que cruzan la frontera por motivos comerciales.

“Hay que hacerlo de manera respetuosa, de manera clara y precisa, con apego a la ley”, manifestó el funcionario.

López señaló que las autoridades deben garantizar que los ciudadanos venezolanos puedan movilizarse por el territorio colombiano y acceder a los productos y servicios que ofrece Norte de Santander, teniendo en cuenta la importancia de esta dinámica para la economía regional.

“Permitirles a todos los ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera, que vienen a adquirir productos y servicios, tengan las garantías de poder movilizarse”, agregó.

El pronunciamiento se conoce en medio de las preocupaciones manifestadas por empresarios del vecino país sobre las condiciones para desarrollar sus actividades comerciales en la zona fronteriza.

La solicitud de la Gobernación busca que las administraciones municipales evalúen la forma en que se ejecutan los controles, sin desconocer las normas de tránsito ni las condiciones de seguridad.

Por ahora, se espera conocer qué medidas podrían adoptarse desde las alcaldías para atender estas inquietudes y facilitar la movilidad de los compradores y comerciantes venezolanos que llegan a la región.