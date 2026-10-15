Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 oct 2026 Actualizado 11:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Cavecol plantea intercambio de gas venezolano por energía eléctrica colombiana

Cavecol señaló que la operación requiere acuerdos legales e inversiones.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images. / jmsilva

Imagen de referencia. Foto: Getty Images.

Ana María Rueda.

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta.

Venezuela podría suministrar gas natural a Colombia, mientras que el país tendría la posibilidad de vender energía eléctrica al vecino país.

La propuesta fue expuesta por Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), quien señaló que ambas naciones tienen necesidades energéticas que podrían complementarse.

“Es muy factible que ustedes nos puedan vender energía eléctrica, que nos hace falta, y es importante que nosotros les vendamos gas, que a ustedes les hace falta”, afirmó Russián.

El dirigente gremial aclaró que estas operaciones dependen de conversaciones, acuerdos y medidas legales que permitan habilitar los negocios, además de eventuales inversiones en infraestructura.

Según indicó, ya existen diálogos y acciones orientados a avanzar en esa dirección.

La posibilidad de importar gas venezolano y restablecer intercambios eléctricos con ese país forma parte de la agenda energética que Colombia ha venido impulsando.

En marzo de 2026, el Ministerio de Minas y Energía informó sobre gestiones para habilitar la reactivación de proyectos binacionales, incluida la conexión eléctrica por La Guajira y el gasoducto Antonio Ricaurte.

Russián también advirtió que el crecimiento de sectores como los hidrocarburos y la minería en Venezuela podría abrir oportunidades para las empresas colombianas, aunque reconoció que las deficiencias del sistema eléctrico venezolano representan una limitación para el desarrollo de otras actividades productivas.

El planteamiento vuelve aponer en primer plano la complementariedad energética entre Colombia y Venezuela, en un momento en que ambos países buscan avanzar en mecanismos que permitan concretar el intercambio de gas y electricidad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado