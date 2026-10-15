Cavecol plantea intercambio de gas venezolano por energía eléctrica colombiana

Cúcuta.

Venezuela podría suministrar gas natural a Colombia, mientras que el país tendría la posibilidad de vender energía eléctrica al vecino país.

La propuesta fue expuesta por Luis Alberto Russián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), quien señaló que ambas naciones tienen necesidades energéticas que podrían complementarse.

“Es muy factible que ustedes nos puedan vender energía eléctrica, que nos hace falta, y es importante que nosotros les vendamos gas, que a ustedes les hace falta”, afirmó Russián.

El dirigente gremial aclaró que estas operaciones dependen de conversaciones, acuerdos y medidas legales que permitan habilitar los negocios, además de eventuales inversiones en infraestructura.

Según indicó, ya existen diálogos y acciones orientados a avanzar en esa dirección.

La posibilidad de importar gas venezolano y restablecer intercambios eléctricos con ese país forma parte de la agenda energética que Colombia ha venido impulsando.

En marzo de 2026, el Ministerio de Minas y Energía informó sobre gestiones para habilitar la reactivación de proyectos binacionales, incluida la conexión eléctrica por La Guajira y el gasoducto Antonio Ricaurte.

Russián también advirtió que el crecimiento de sectores como los hidrocarburos y la minería en Venezuela podría abrir oportunidades para las empresas colombianas, aunque reconoció que las deficiencias del sistema eléctrico venezolano representan una limitación para el desarrollo de otras actividades productivas.

El planteamiento vuelve aponer en primer plano la complementariedad energética entre Colombia y Venezuela, en un momento en que ambos países buscan avanzar en mecanismos que permitan concretar el intercambio de gas y electricidad.