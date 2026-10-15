ONU alerta que al menos 57.000 víctimas del terremoto en Colombia pueden quedarse sin ayudas

Demolición del motel Molino Rojo en Cali tras terremoto del 10 de agosto del 2026 / Foto: Alcaldía de Cali

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas advirtió que al menos 57.000 personas afectadas por el terremoto ocurrido hace dos meses en Colombia podrían quedarse sin asistencia esencial debido a la baja financiación recibida.

A finales de agosto la agencia de la ONU hizo un llamado de emergencia por valor de 30 millones de dólares (26,7 millones de euros) para asistir a los afectados, pero sólo ha recibido 6,5 millones, unos fondos con los que únicamente podrá prestar asistencia a 43.000 de las 100.000 personas proyectadas, señala en un comunicado.

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“La emergencia está lejos de haber terminado para cientos de miles de personas en Colombia”, señaló el director regional de la OIM para Latinoamérica, Juan Francisco Espinosa, quien advirtió que muchas personas que perdieron sus hogares se ven ahora nuevamente amenazadas ante la llegada del fenómeno climático de El Niño.

De acuerdo con Asointermendia, en el país hay más de 88 ciudades intermedias, que representan aproximadamente el 21,51% de la población colombiana y el 20,02% del PIB nacional. | Foto: Getty Images / Anadolu Ampliar De acuerdo con Asointermendia, en el país hay más de 88 ciudades intermedias, que representan aproximadamente el 21,51% de la población colombiana y el 20,02% del PIB nacional. | Foto: Getty Images / Anadolu Cerrar

La agencia meteorológica colombiana prevé que ese fenómeno, ligado normalmente a un aumento global de las temperaturas, cause en el país incendios forestales y sequías.

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La OIM recuerda que unas 2.700 personas que perdieron su hogar en el terremoto del 10 de agosto siguen alojadas en refugios temporales, mientras más de 286.000 niños asisten a clase en instalaciones temporales.

El seísmo causó 335 muertos, más de un centenar de desaparecidos y daños en 207.000 viviendas, afectando a casi 487.000 personas sobre todo en el occidente de Colombia.