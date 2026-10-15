Ya son siete los templos católicos que reportan graves daños por el terremoto en el Quindío

Armenia

En el Quindío, ya son 22 los templos católicos afectados por el terremoto del 10 de agosto, de los cuales siete tienen graves daños y están a la espera de reconstrucción, reparación o demolición.

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero durante los 137 años de fundación de la ciudad se refirió a la reconstrucción y señaló “hay que apostar en una reconstrucción física que necesaria, material, pero siempre tenemos que pensar en la reconstrucción moral y espiritual. Lo decíamos con motivo del terremoto del 99, ahora con mayor razón. Hay que volver la mirada a Dios y empezar una reconstrucción de este tejido social.

Les puedo adelantar que el proceso va por muy buen camino, que como iglesia no hemos dejado de trabajar desde ese 10 de agosto cuando se nos sacudió la tierra, el alma y la vida.

Hemos trabajado arduamente, tenemos 22 templos muy afectados, pero siete de ellos de afectación grave. Ya no son seis, porque las cosas van cambiando en el camino. Y tenemos que decir que se ha ido despertando la solidaridad.

No es tan fácil, en el Quindío no es tan fácil y, sobre todo, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, entonces a veces no somos noticia nacional ni internacional, entonces no se nos mira como si aquí no hubiera habido afectados.

El último censo que yo hice arrojaba más de 103.000 damnificados en el departamento del Quindío. Eso es mucho. Entonces me parece a mí que necesitamos una reconstrucción material, una reconstrucción espiritual y una reconstrucción moral.

En el caso de Montenegro, Quimbaya, Calarcá, pues iremos trabajando poco a poco con mucha responsabilidad. Por ahora estamos adelantando los trámites requeridos con las alcaldías para hacer lo correspondiente a demoliciones o desmontajes.