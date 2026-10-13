Proyectan la entrega de 127 viviendas para familias afectadas por el terremoto en Risaralda

Risaralda

Un total de 127 viviendas de interés prioritario se proyectan para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda, mediante el proyecto Milagrosa 3, Etapa 2, que contará con una inversión de $18.725 millones. La iniciativa fue socializada por la Gobernación y la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural (EDUR), como parte de las acciones de reconstrucción tras la emergencia.

De acuerdo con la distribución anunciada, se construirán 110 viviendas en La Virginia y otras 17 en Quinchía y podrán postularse familias de cualquier municipio de Risaralda que hayan resultado afectadas por el sismo y cumplan con las condiciones que serán informadas próximamente por las autoridades.

“El propósito es poderles brindar una unidad habitacional a las personas principalmente afectadas por el terremoto del 10 de agosto y darles nuevamente una esperanza a nuestras familias risaraldenses”, indicó Daniel Alfonso Morales, coordinador de vivienda EDUR.

La iniciativa representa una oportunidad para hogares que perdieron sus viviendas o enfrentan dificultades económicas tras la emergencia. Durante la socialización, algunas asistentes manifestaron su interés en acceder a una casa propia para dejar de pagar arriendo y destinar esos recursos a necesidades como la alimentación y la educación de sus hijos.

“Nos informaron sobre la construcción, el lugar donde va a estar ubicada, cómo se va a desarrollar y cuál será el modelo de las casas. Es muy necesario, es muy duro pagar arriendo, siendo una madre cabeza de hogar es muy duro”, expresó Laura Zuleta, habitante de La Virginia.

La gerente de la EDUR, Margarita Álzate, y el equipo técnico y social de la entidad avanzan en la divulgación del proyecto, cuyo inicio de obras está previsto próximamente. La Gobernación recordó que las postulaciones serán gratuitas y no requieren intermediarios, por lo que las familias interesadas deberán consultar los canales oficiales de la administración departamental y la EDUR para conocer los requisitos y las fechas del proceso.