Congresista Meeks calificó de “inaceptable” video de De la Espriella sobre elecciones de EE.UU.

El representante demócrata Gregory Meeks, miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, calificó de “inaceptable” que un líder extranjero intervenga en las elecciones estadounidenses.

La reacción se produce después de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldara públicamente a la congresista republicana María Elvira Salazar en su carrera por la reelección en la Cámara de Representantes.

En un comunicado, Meeks señaló que Estados Unidos y Colombia comparten dos siglos de amistad y alianza, con la democracia como pilar central, y que valora profundamente esa relación. Sin embargo, advirtió que la decisión del mandatario colombiano de involucrarse en un proceso electoral estadounidense, mientras ejerce como jefe de Estado, pone en riesgo el apoyo bipartidista que ha sustentado la cooperación durante décadas.

“El pueblo estadounidense decide quién lo representa en la Cámara, no líderes extranjeros”, afirmó Meeks. Además, instó a De la Espriella a detenerse si desea preservar la buena voluntad bipartidista de la alianza y advirtió que el Congreso estadounidense “estará atento”.

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