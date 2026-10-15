Empresarios en la frontera se suman a las voces de apertura 24 horas

Cúcuta

Los empresarios en Norte de Santander respaldan el interés del gobierno venezolano de pensar a futuro en una frontera colombo venezolana abierta las 24 horas.

La iniciativa ha sido de buen recibo del lado colombiano teniendo en cuenta el “buen ambiente” que existe entre los sectores económicos de los dos países que quieren recuperar la dinámica comercial.

Víctor Méndez presidente de la Cámara Colombo Venezolana dijo a Caracol Radio que “es un sentir de los empresarios de los dos países, esto nos ayudaría más la búsqueda de oportunidades comerciales que se quieren recuperar”.

Agregó que “la decisión es de los dos gobiernos, a través de la cancillería y hoy en día existe toda la voluntad de avanzar por una nueva dinámica que permita recuperar actividades de diversos renglones económicos”.

Finalmente indicó que el propósito es lograr entre autoridades locales, departamentales y los gobiernos de los dos países un clima de negocios dentro del marco legal y con el respaldo institucional a los sectores productivos de las dos naciones.