Liga colombiana 2026-II: Así quedó el calendario de Millonarios tras reprogramación de partidos

La Dimayor reprogramó los próximos dos partidos de Millonarios, luego de que este martes no pudiera disputar su partido pendiente de la fecha 13 frente al Once Caldas, debido a las malas condiciones de la grama del estadio El Campín de Bogotá.

Los azules estarán definiendo su clasificación a los cuadrangulares finales en casa, puesto que de los cinco partidos que le restan en el Todos Contra Todos, cuatro son en su estadio.

Con un partido adelantado, Millonarios es, junto a Tolima, el club que más encuentros ha disputado en este campeonato, 14 cada uno. Ubicándose sexto en la tabla de posiciones con 22 puntos; los de Ibagué son octavos con 20 unidades.

¿Cómo es el calendario de Millonarios en lo que queda de Liga?

A falta de definirse la última fecha, la cual suele jugarse de forma simultánea, dependiendo los equipos que luchen por clasificar, por el descenso o por las primeras posiciones, todos los encuentros de Millonarios ya tienen fecha y hora definida.

El próximo sábado 17 de octubre, los dirigidos por Alberto Gamero estarán recibiendo a Jaguares por la fecha 15 del campeonato; entretanto, el martes 20 del mismo mes serán locales frente al Once Caldas, en el juego que debió ser postergado al comienzo de esta semana.

Sábado 17 de octubre (Fecha 15)

[6:00PM] Millonarios Vs. Jaguares

Martes 20 de octubre (Fecha 13)

[8:30PM] Millonarios Vs. Once Caldas

Martes 3 de noviembre (Fecha 17)

[8:10PM] Millonarios Vs. América

Sábado 7 de noviembre (Fecha 18)

[4:05PM] Tolima Vs. Millonarios

Por definir (Fecha 19)

[Por definir] Millonarios Vs. Alianza FC