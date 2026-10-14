Millonarios vs Once Caldas, partido aplazado de Liga Colombiana: siga EN VIVO lo último que se sabe

El partido entre Millonarios y Once Caldas programado para el 13 de octubre a las 8:30 p.m. en el Estadio el Campin, fue oficialmente aplazado por la DIMAYOR. En un comunicado oficial la entidad confirmó que la razón del aplazamiento se debe al mal estado de la grama, además, afirmaron se publicará una nueva fecha del encuentro en el momento oportuno.

Comunicado de la DIMAYOR con la cancelación del partido Millonarios vs Once Caldas

A través de su página web, la DIMAYOR confirmó la cancelación del encuentro de Liga entre Millonarios y Once Caldas: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios FC y Once Caldas.”

Y complementa al respecto: “A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación”.

A este comunicado, que por cierto no confirma todavía la nueva fecha para el partido, se lo complementa con dos videos que dejan en evidencia el estado del campo.

Sencia, entidad encargada del complejo deportivo, afirmó días atrás, el 7 de octubre, que el campin contaba con 5 canchas de grama natural que servirían como respaldo. Sin embargo, el ex-futbolista y ahora concejal, Leandro Castellanos, denunció que la grama que se utilizó para el encuentro entre Millonarios y Once Caldas, fue sacada de parques distritales y no de las canchas que la entidad había anunciado.

La grama del estadio fue removida para el más reciente concierto del grupo musical BTS el pasado 2 y 3 de octubre. Dicho concierto dejó afectaciones que obligaron a Independiente Santa Fe a jugar en Mosquera, pues la cancha no estaba lista. A pesar de que se había confirmado disponibilidad del estadio para este partido, entre las fuertes lluvias que han azotado la ciudad y el incumplimiento de Sencia con el gramado, tuvo que ser aplazado.

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