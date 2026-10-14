¿Once Caldas pedirá los puntos tras juego aplazado con Millonarios? Esto dijo su presidente

Daniel Jaramillo, presidente del Once Caldas, dialogó con el MorninGol de AS Colombia, donde se refirió al juego aplazado de este martes ante Millonarios. Adicionalmente, también habló de la posibilidad de pedir los puntos por escritorio.

Sobre cómo se produjeron los hechos, comentó: “Nosotros presentíamos que esto iba a suceder, ayer por la mañana nos comunicamos con Dimayor a ver en qué estaba el estadio. Ellos nos comunicaron que el estadio estaba en condiciones de jugarse”.

Al respecto, añadió: “Nosotros el miércoles o jueves de la semana pasada recibimos una llamada, de hecho fue de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, que estaban reunidos con Sencia y con Enrique Camacho, presidente de Millonarios, preocupados por la situación del estadio, manifestándonos que corrieramos el partido para el 14. Nosotros inmediatamente dijimos que sí, pero que necesitábamos el apoyo de Dimayor, porque teníamos partido el 17 con Medellín allá y, posiblemente, el 21 por Copa Colombia, y presentíamos que era con Santa Fe en Bogotá, quiere decir que eran tres partidos de visita seguidos”. Pedimos apoyo a Dimayor que se corriera un día todas las fechas, para tener tiempo suficiente de descanso todos los jugadores, eso no se aprobó, no se podían correr las fechas por diferentes factores".

“El viernes recibó una llamada de Carlos Enrique García de Millonarios, donde me indica que el sábado se van a reunir con la gente de Sencia en El Campín y va parte del staff, incluso me dice que va Mayer Candelo, algunos jugadores, a ver cómo está la grama, quedé pendiente y le dije que me avisaran después de la reunión si había alguna novedad, si teníamos que hacer un cambio en los planes de viaje y nunca se nos notificó nada”, concluyó al respecto.

Sobre cómo se dieron los hechos este martes, manifestó: “Tuvimos que hacer una avanzada ayer con el staff de utileria, que se desplazó ayer (martes) a las 2:00PM al estadio, les pedimos que nos enviaran fotos de cómo se veía la grama. Lo primero que nos dijeron fue ‘guarden las cámaras’, ahí presentimos que había algo que no estaba bien, y evidentemente cuando llegamos al estadio nos dimos cuenta que la grama no estaba en condiciones de jugar fútbol, se veían grietas, como ven en los videos se levantaba como un tapete. Había un gran riesgo que los jugadores sufrieran lesiones y para nosotros primero está la integridad de nuestros jugadores”.

¿Pedirán los puntos en el escritorio?

Sobre una nueva fecha para el juego, comentó: “No tenemos ninguna información por parte de ellos (Dimayor), la última comunicación que se tuvo ayer con la Dimayor fue anoche, donde nos ratificaron que el partido no se jugaba y que estaba pendiente de programar una nueva fecha, aparentemente hay un hueco donde se puede programar, pero estamos pendientes de esa nueva fecha”.

Entretanto, de la posibilidad de pedir los puntos en el escritorio por el juego aplazado, manifestó: “Lo otro lo estamos analizando, también hay que ser solidarios con los equipos de Bogotá, ellos no tienen ese control como si lo tenemos otros equipos. Desafortunadamente el estadio El Campín lo han convertido en otra cosa y no en lo que realmente es. Sin embargo, la norma habla de que todos los equipos debemos inscribir un estadio alterno, en caso de que llegue a suceder situaciones como las que paso ayer, recurramos a ese estadio, en el caso nuestro está Armenia como estadio alterno y me imagino que los equipos de Bogotá tienen Techo como estadio alterno, ahí es clara la norma y se deben ajustar a ello, para eso se busca un estadio alterno”.

“Realmente tenemos que analizar y conversarlo, esto es una situación que recién sucedió. Nuestros abogados también están analizando y revisando el tema, tenemos que esperar”, insistió al respecto.