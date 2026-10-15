Junior rechazó los actos de violencia contra los jugadores y la institución

Tras la difícil temporada del Junior de Barranquilla en la Liga Colombiana 2026-ll. Se presentaron varios actos de violencia en contra de los jugadores y de las instalaciones del conjunto barranquillero durante este jueves, luego del empate que se presentó 1-1 ante el Pereira.

A través de un comunicado, Junior rechazó este jueves los actos de violencia registrados en su sede deportiva Adelita de Char, donde los vehículos de los futbolistas Guillermo Paiva y Jesús Rivas fueron vandalizados en medio de las protestas.

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De acuerdo con lo ocurrido, en los carros de los jugadores escribieron el mensaje “Pongan Huevos”, salpicaron pintura roja y dañaron los espejos retrovisores. Además, en la entrada de la sede deportiva apareció otra frase intimidante: “Sin vida, el Junior se juega a muerte”.

¿Qué dijo el Junior?

A través de un comunicado oficial, la institución expresó su rechazo a los hechos y reconoció el inconformismo de sus seguidores por los resultados del equipo. Sin embargo, señaló que la situación deportiva no justifica recurrir a la violencia como forma de protesta

“Somos conscientes del difícil momento deportivo que atraviesa nuestro equipo y entendemos la inconformidad y la exigencia de nuestra afición, que comparte con nosotros el deseo de ver a Junior en el lugar que merece. Sin embargo, ninguna circunstancia justifica el uso de la violencia como mecanismo de protesta”, manifestó el club a la prensa.

La institución también insistió en que el diálogo, el respeto y el compromiso deben ser las vías para superar las dificultades deportivas y recuperar el rumbo del equipo.

“Creemos firmemente que el diálogo, el respeto y el compromiso son los caminos para superar las dificultades, corregir el rumbo y trabajar por los objetivos deportivos que nos unen”, agregó Junior.

Finalmente, el club hizo un llamado a la cordura y a la convivencia, y recordó el vínculo que une a la institución con sus aficionados. “La pasión por Junior nos une. La violencia nunca será el camino”, concluyó el comunicado.

Los hechos se producen en medio de la inconformidad de la afición por el rendimiento del equipo. La institución reiteró que las diferencias con el momento deportivo deben expresarse sin poner en riesgo la seguridad ni afectar los bienes de sus integrantes.