Niño que viajó desde Putumayo y no pudo ver a Millonarios tuvo recompensa: emotivo video

Un menor de ocho años que se desplazó desde Puerto Asís, Putumayo, hasta Bogotá para presenciar el partido entre Millonarios y Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue contactado por la dirigencia del club albiazul luego de que el encuentro fuera suspendido por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) debido al mal estado de la gramilla.

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El trayecto, que requirió más de 22 horas de desplazamiento por carretera, fue organizado por la familia durante varios meses como un regalo de cumpleaños para el menor. Sin embargo, la cancelación oficial del evento a pocas horas de su inicio impidió el ingreso de los asistentes al escenario deportivo. El caso cobró relevancia pública tras la difusión de un registro audiovisual en redes sociales donde se evidencia la frustración del niño y las declaraciones de sus acudientes en las afueras del estadio.

Ante el impacto de la grabación, los hinchas empezaron a difundir el video con el objetivo de ubicar a la familia. Ante esto, el club gestionó una visita especial a la sede deportiva de la entidad en Bogotá. Durante el recorrido, el menor tuvo acceso a las zonas de entrenamiento, conoció las instalaciones oficiales de la institución y sostuvo un encuentro breve con integrantes del cuerpo técnico y jugadores del plantel profesional antes de emprender el regreso a su municipio de origen.

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Con esta gestión logística, la administración del equipo capitalino ofreció una solución directa a la situación derivada del aplazamiento del partido de la Liga Colombiana. La DIMAYOR ya confirmó que el partido quedó reprogramado para el 20 de octubre y los hinchas podrán ingresar con el mismo ticket.