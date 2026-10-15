Hay cursos GRATIS para emprendedores con ICETEX: Fechas y cómo inscribirse

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), en alianza con la aceleradora de empresas de base tecnológica territorial, EKOS BT, inició este mes una convocatoria que tendrá 200 cupos, para potencializar capacidades empresariales dentro del mercado.

Los espacios académicos están dirigidos a interesados con ideas de negocio, que actualmente estén iniciando una empresa o que, durante el proceso de construirla y establecerla, busquen implementar mejoras de crecimiento para aspirar a otros desafíos, por medio de herramientas que conlleven identificar oportunidades de mejora.

“En el ICETEX creemos que la educación debe traducirse en oportunidades reales para transformar vidas. Por eso, desde Comunidad ICETEX seguimos construyendo alianzas que permitan a nuestros beneficiarios no solo fortalecer sus conocimientos, sino también convertir sus ideas en proyectos sostenibles. Con esta convocatoria queremos que 200 emprendedores encuentren nuevas herramientas para crecer, generar oportunidades y aportar al desarrollo de sus territorios”, señaló Richard Caicedo, presidente del ICETEX.

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¿Qué capacidades se abordarán dentro de la convocatoria ?

Los beneficiarios que accedan a los cursos dispondrán de cuatro componentes diferentes que les ayudarán a consolidar su perspectiva e ideas en el campo empresarial:

Fortalecer: adquirir y conocimientos en herramientas para progresaren la gestión de emprendimientos.

adquirir y conocimientos en herramientas para progresaren la gestión de emprendimientos. Validar: identificar oportunidades de mercado y evaluar sus respectivos modelos de negocio.

identificar oportunidades de mercado y evaluar sus respectivos modelos de negocio. Conectar: concretar conocimientos a través mentorías y actores del ecosistema emprendedor.

concretar conocimientos a través mentorías y actores del ecosistema emprendedor. Crecer: desarrollar y escalar estrategias dentro de los proyectos empresariales de cada beneficiario.

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¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

El ICETEX comunicó que las personas interesadas en aplicar en esta convocatoria tendrán hasta el mediodía del 19 de octubre como fecha límite para inscribirse.

Entre el 19 y el 23 de octubre se desarrollará la etapa de selección, donde se escogerán a los 200 beneficiarios que tomarán el curso. El espacio académico iniciará el 26 de octubre.

Los interesados en aplicar al curso deberán ingresar a la pagina oficial del ICETEX y llenar el formulario que aparece dentro de la siguiente ventana web.

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