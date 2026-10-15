Haaland le quita récord a Messi y Cristiano en la Champions League: Repase acá su cifra

Erling Haaland continúa haciendo historia en la UEFA Champions League. El atacante del Manchester City llegó a los 61 goles en el torneo en solo 60 partidos disputados, una cifra que lo convirtió en el futbolista que más rápido alcanzó ese registro en la historia de la competición.

Además, con 26 años y 85 días, también se convirtió en el más joven en conseguirlo, superando por un día a Lionel Messi. La marca llegó durante la derrota 2-4 del City frente al Paris Saint-Germain, partido en el que Haaland anotó un doblete.

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Haaland superó a Messi, Lewandowski, Mbappé y Cristiano

El noruego dejó atrás a Lionel Messi, quien necesitó 80 partidos para alcanzar los 60 goles en la Champions League. Robert Lewandowski lo consiguió en 85 encuentros, Kylian Mbappé en 89 y Cristiano Ronaldo en 98.

Estas son las cifras de los cinco delanteros cuando llegaron a los 60 goles:

Erling Haaland (NOR - Man City/B. Dortmund/Salzburg) - 60 partidos - 26 años y 85 días

(NOR - Man City/B. Dortmund/Salzburg) - 60 partidos - Lionel Messi (ARG - Barcelona) - 80 partidos - 26 años y 86 días

(ARG - Barcelona) - 80 partidos - Robert Lewandowski (POL - B. Dortmund/Bayern Múnich) - 31 años y 97 días

(POL - B. Dortmund/Bayern Múnich) - Kylian Mbappé (FRA - Mónaco/PSG/Real Madrid) - 26 años y 284 días

(FRA - Mónaco/PSG/Real Madrid) - Cristiano Ronaldo (POR - Man United/Real Madrid) - 29 años y 21 días

Temporada tras temporada

Desde su debut en la Champions League con el Salzburgo en la temporada 2019-2020, Haaland ha mantenido una racha goleadora extraordinaria. Su mejor registro en una sola campaña fue de 12 tantos, conseguido con el Manchester City en la temporada 2022-2023, cuando el equipo inglés conquistó el título.

Con 61 goles en 60 partidos, el noruego ocupa el séptimo lugar entre los máximos goleadores históricos de la competición, por detrás de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Lewandowski, Karim Benzema, Kylian Mbappé y Raúl González.