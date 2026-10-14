Gremios de Norte de Santander piden al Gobierno Nacional apostar por el comercio fronterizo

Cúcuta

Hasta Los Pinos llegaron los empresarios y comerciantes de la ciudad de Cúcuta y zona de frontera, para participar en los Encuentros Regionales Santanderes, en búsqueda de aportar sus propuestas para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

En diálogo con Caracol Radio, Eduardo Quintero, presidente de Asobares en Norte de Santander, aseguró que “este plan de desarrollo es muy importante porque es esa era brújula con la que la región, Norte de Santander y especialmente Cúcuta, tiene que empezar a trabajar a partir del año entrante”.

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Agregó que cada uno de los representantes de los sectores productivos llegaron con iniciativas propias que beneficien sus líneas económicas y por ende la generación de empleo en la región.

“Lo importante es que la región empiece a respirar bajo unas directrices del nuevo gobierno que, por supuesto, lo estamos acompañando y tenemos la mayor expectativa para empezar a salir adelante”.

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Comercio fronterizo y mejor trato al visitante venezolano

Para Quintero, es de suma importancia que se analice la crisis que está viviendo la ciudad de Cúcuta, a causa del mal trato que se le estaría dando, por parte de las autoridades de tránsito del Área Metropolitana, a los visitantes que llegan a la región provenientes del vecino país. Hecho que ha provocado una disminución considerable en las ventas.

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Resaltó, que cada línea económica, está haciendo lo propio para recuperar la confianza del comprador venezolano.

“Este miércoles tenemos aquí en Cúcuta un evento binacional entre la Cámara Colombo-Venezolana para empezar a promover este tema empresarial. Pero el fin de semana, lo que es viernes y sábado, tenemos otro encuentro binacional en el Estado Táchira, en San Cristóbal, para hacer un tema muy puntual del turismo. Ese el turismo binacional, precisamente, promoviendo Cúcuta como ciudad destino”.